Пожар на газопроводе в Мытищах не отразится на энергоснабжении

Оборудование одной из крупнейших в регионе централей, ТЭЦ-27, не пострадало. Пожар произошел, по уточненным данным, за пределами объекта. Около 11.00 загорелся газопровод, подающий топливо на ТЭЦ. По последним данным, факельное горение ликвидировано. Угрозы распространения огня нет.

В свою очередь в ГСУ СК по Московской области отметили, что на место происшествия выехала оперативная группа. Началась доследственная проверка.