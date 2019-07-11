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11.07.2019 13:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар на газопроводе в Мытищах не отразится на энергоснабжении

Текст: Сергей Бабкин
Крупный пожар на газопроводе в подмосковных Мытищах не отразится на энергоснабжении потребителей в столичном регионе. Об этом говорится в заявлении "Мосэнерго", поступившем в ТАСС.
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Оборудование одной из крупнейших в регионе централей, ТЭЦ-27, не пострадало. Пожар произошел, по уточненным данным, за пределами объекта. Около 11.00 загорелся газопровод, подающий топливо на ТЭЦ. По последним данным, факельное горение ликвидировано. Угрозы распространения огня нет.

В свою очередь в ГСУ СК по Московской области отметили, что на место происшествия выехала оперативная группа. Началась доследственная проверка.

Происшествия ЧП Пожары Компании Энергетика Мосэнерго Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Мытищи
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