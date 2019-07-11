В МЧС РФ заявили о ликвидации факельного горения у ТЭЦ "Северная"

В пресс-службе МЧС России сообщили, что интенсивность огня на пожаре в Мытищах снижается. Около 1 часа 20 минут понадобилось, чтобы ликвидировать факельное горение у территории ТЭЦ-27. Количество пострадавших, по данным МЧС, не изменилось. Их - 5 человек. Все они от госпитализации отказались. Ранее со ссылкой на источник в экстренных службах информагентства давали иную цифру - 8 пострадавших.

Тем не менее в ГИБДД пока не сообщают об отмене ограничений проезда автомобильного транспорта в районе пожара. До сих пор перекрыто движения по Волковскому шоссе в районе Мытищ.

Сотрудники полиции сообщают, что они отправляют транспорт в объезд по Ярославскому шоссе через Олимпийский проспект и с МКАД по улице Трудовая.

На место ЧП прибыла мобильная лаборатория Роспотребнадзора для замера ПДК уровня вредных веществ.