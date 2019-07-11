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11.07.2019 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: РГ-Медиа

Восемь человек пострадали при пожаре рядом с ТЭЦ-27

Текст: Сергей Бабкин
Во время крупного пожара рядом с подмосковной ТЭЦ-27 пострадали восемь человек. Такие данные со ссылкой на собственные источники обнародовало РИА Новости.

Данных о состоянии раненых агентство не приводит. В свою очередь, неофициальные источники сообщают, что площадь пожара достигла 200 квадратных метров, а высота огненного факела над централью - 50 метров.

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По другой информации, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава региона, пострадали шесть человек. Данные о пострадавших уточняются.

Чтобы спасательная техника как можно скорее прибывала на место пожара, полиция перекрыла проезд в сторону области по Осташковскому шоссе. В окрестностях Мытищ на всех основных магистралях образовались пробки.

Ранее сообщалось, что МЧС привело в полную готовность пожарную авиацию.

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