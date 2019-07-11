Восемь человек пострадали при пожаре рядом с ТЭЦ-27

Данных о состоянии раненых агентство не приводит. В свою очередь, неофициальные источники сообщают, что площадь пожара достигла 200 квадратных метров, а высота огненного факела над централью - 50 метров.

По другой информации, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава региона, пострадали шесть человек. Данные о пострадавших уточняются.

Чтобы спасательная техника как можно скорее прибывала на место пожара, полиция перекрыла проезд в сторону области по Осташковскому шоссе. В окрестностях Мытищ на всех основных магистралях образовались пробки.

Ранее сообщалось, что МЧС привело в полную готовность пожарную авиацию.