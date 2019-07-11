СК возбудил дело по факту пожара у ТЭЦ в Мытищах

По предварительно собранным следователями данным, в четверг 11 июля из подающей газ под высоким давлением трубы произошел выброс газа, приведший к возгоранию. В результате начался пожар - в 200 метрах от места выброса газа, на территории предприятия "Навигатор".

На данный момент известно об одном погибшем в результате пожара. "Точное число пострадавших уточняется", - отметили в Следственном комитете.

Кроме того сообщается о том, что материальный вред нанесен ООО "Навигатор", по предварительным оценкам - на сумму около 150 млн рублей.

Ранее в подмосковном главке СКР сообщили, что на место пожара, произошедшего рядом с территорией Северной ТЭЦ в Мытищах, выехала следственная группа в составе криминалистов, следователей 1-го и 2-го управлений по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, а также следователи территориального отдела. Проводится осмотр прилегающей к месту пожару территории, допрашиваются свидетели, устанавливаются личности пострадавших.