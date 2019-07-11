ТЭЦ в Мытищах из-за пожара снизила мощность

ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах сбавила мощность до минимума из-за пожара рядом со станцией. Об этом сообщает Минэнерго.

"Станция снижает мощность до нуля, риска нарушения энергоснабжения потребителей нет, - говорится в сообщении министерства. - Из резерва выведены другие объекты генерации, увеличена мощность генерации на уже работающих станциях".

ТЭЦ-27 Мосэнерго (1060 МВт, 1876 Гкал/час) - производственное подразделение филиала "ТЭЦ-27" ПАО "Мосэнерго". Другое название - "Северная" ТЭЦ. Год ввода станции в эксплуатацию - 1996. Расположена в деревне Челобитьево (Московская область, ЦФО). ТЭЦ производит как электрическую, так и тепловую энергию.