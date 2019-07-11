В центре Москвы перекроют движение 13 и 14 июля

В столице 13 и 14 июля на ряде улиц в центре города будет перекрыто или ограничено движение. Связано это с проведением Дня московского транспорта, а также ночных забегов и велофестиваля, сообщается на сайте мэра Москвы.

Так, в праздник столичного транспорта, будет закрыт проезд на Цветном бульваре и Трубной площади. Автомобилистам перекроют въезд на проспект Академика Сахарова, Чистопрудный бульвар и Продольный проезд.

В районе Лужников ограничат проезд из-за ночного забега, который стартует вечером 13 июля с территории спорткомплекса. Перекрыта с 21:00 будет аллея Славы, улица Лужники, Лужнецкая и Фрунзенская набережные.

Однако больше всего улиц будет перекрыто во время проведения ночного велофестиваля - площадь его проведения составит порядка 11 километров. Для велофестиваля закрыт будет проезд на Васильевский спуск, Кремлевскую и Москворецкую набережные, Москворецкий мост, Ильинку и Варварку, улицу Москворецкую. Также временно перекроют Боровицкую площадь, Моховую улицу и Охотный ряд.