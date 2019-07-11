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11.07.2019 08:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле педагог оправдан по делу о жестоком обращении с детьми

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Бывшего директора ярославской школы-интерната № 7 для глухих и слабослышащих детей Ларису Шельбах, больше полутора лет назад обвиненную в том, что она якобы заставила трех подростков пить мочу, суд признал невиновной.
Фото: Ирина Штольба Фото: Ирина Штольба
Фото: Ирина Штольба

Эта история, взбудоражившая ярославскую, и не только, общественность, приключилась осенью 2017 года. Трое учеников 7-8-го классов интерната, состоявшие на внутришкольном учете за девиантное поведение, развлеклись тем, что помочились в бачок с питьевой водой, стоявший в школьной столовой. Оттуда потом пили воду ученики и учителя.

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- Ребята этот факт не отрицали и на вопрос, зачем они это сделали, объяснили, что, мол, врачи рекомендуют пить мочу в лечебных целях, - рассказала потом Лариса Вениаминовна о разговоре с провинившимися у себя в кабинете. - Чтобы предметно показать, что так делать нельзя, невозможно, им было предложено выпить это самим. Никакого принуждения не было. Я была уверена, что дети сами никогда на это не пойдут, но они совершенно спокойно это сделали, я даже не успела отреагировать - настолько быстро все произошло.

Пригубили урины двое, третий устроитель общешкольной уринотерапии жидкость пробовать не стал. На этом бы, вероятно, все и закончилось, однако в тот же день в аппарат регионального детского омбудсмена поступил сигнал об унижающих человеческое достоинство методах воспитания. Информационное пространство взорвалось, заслуженного педагога без особых разбирательств "попросили" с должности директора, региональное следственное управление СК РФ возбудило дело, и больше полутора лет уважаемый и высокопрофессиональный педагог-дефектолог вынуждена была выдерживать громадный психологический прессинг, находясь в статусе обвиняемой по уголовной статье. Один только судебный процесс длился с мая по 10 июля.

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Он был закрытым, поэтому все подробности инцидента и того, что ему предшествовало, неизвестны, однако, со слов адвоката подсудимой Галины Старостиной, парни на процессе принесли извинения, а их родители заявили, что претензий к бывшему директору не имеют.

В отличие от чиновников, абсолютное большинство родителей учеников седьмой школы-интерната любимого педагога поддержали. Написали коллективное письмо в департамент образования, ходили в следственное управление, провели акцию в защиту, создали в соцсетях группу поддержки, ходатайствовали о допуске на суд общественного защитника из числа родителей… Общественный протест не "сдулся" спустя пару месяцев после случившегося, и вот показательный итог: приговор оглашается в будний день, на улице проливной дождь, Лариса Шельбах в интернате давно не работает, но эти люди в суд пришли… И переживали как за родную, а потом так же радовались.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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- Мы очень хорошо знаем Ларису Вениаминовну. Во многом благодаря ей наши дети адаптированы к жизни. Она всю себя отдала этой школе и просто не могла допустить каких-то некорректных действий в отношении детей, тем более детей-инвалидов. Человека, грубо говоря, подставили, а потом все это раздули, не разобравшись, - уверена Надежда Макарова - мама воспитанника 7-й школы-интерната.

По словам старшего помощника прокурора Ленинского района Ярославля Татьяны Земсковой, обвинение усматривало в действиях Шельбах состав преступления, но вопрос об обжаловании приговора будет решен только после изучения его полного текста.

Добавим, что суд признал за оправданной Ларисой Шельбах право на реабилитацию и возмещение материального и морального вреда, связанного с уголовным преследованием. Сторона защиты подчеркнула, что после того, как приговор вступит в законную силу, это право будет реализовано.

Комментарий

Галина Старостина, адвокат:

- Я рада, что наши танцы на стеклах закончились. Я наслаждаюсь величием правосудия, тем, что суд скрупулезно, подробно, четко, непредвзято разобрался во всех обстоятельствах дела и позволил сохранить для всех детей, у которых есть проблемы со слухом, такого исключительно компетентного и замечательного педагога и человека. Кульминационным моментом судебного заседания был эпизод, когда все потерпевшие разом, без команды встали, подошли к Ларисе Вениаминовне и попросили у нее прощения. Тот эффект, которого Лариса Шельбах пыталась добиться два года назад, все-таки достигнут.

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