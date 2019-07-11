В Гидрометцентре прокомментировали аномальную жару на Камчатке

В северной части Камчатского края наблюдаются положительные аномалии температур, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Сегодня воздух на севере Камчатки прогреется до плюс 22-27 градусов. 13 и 14 июля - до 23-28 градусов. При прояснении возможно повышение температуры до плюс 30 градусов.

Что касается сообщений о 50-градусной жаре в селе Аянка, которое как раз находится на севере края, то имеется ввиду, что до такой температуры могла нагреться почва.

В целом же лето на Камчатке очень короткое. Средняя температура июля составляет всего 10-14 градусов, а первые заморозки бывают уже в первой декаде августа.

Напомним, что сегодня администрация края сообщила, что из-за аномальной жары, которая стоит в Аянке больше месяца, стал таять верхний слой грунта. Село находится в Пенжинском районе в зоне вечной мерзлоты. Из-за этого накренились сваи двухэтажного дома 1970 годов постройки. Жители дома (всего 51 человек, из которых 20 детей) в настоящее время разместились у родственников и знакомых. Краевые и местные власти решают, можно ли отремонтировать дом или нужно строить новый, но уже с учетом меняющегося климата.