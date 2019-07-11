Во Владивостоке впервые выступит французский пианист Люка Дебарг

Французский пианист Люка Дебарг даст единственный концерт в столице Приморья в преддверии Дальневосточного международного музыкального фестиваля "Мариинский". Во Владивостоке музыкант представит сольную программу из произведений русских и европейских композиторов. Концерт пройдет 23 июля на Приморской сцене Мариинского театра.

Четыре года назад 24-летний пианист стал настоящей сенсацией XV Международного конкурса имени Чайковского. Как отметила обозреватель "РГ" Ирина Муравьева, "оригинальная трактовка классических произведений, поразительная искренность и "пламенная" виртуозность исполнения сделали Дебарга знаменитым за один вечер". По мнению музыкального обозревателя The Haffington Post, "ни один зарубежный пианист не вызывал такого ажиотажа со времен появления Гленна Гульда в Москве и победы Вана Клиберна на конкурсе имени Чайковского в самый разгар холодной войны".

Сегодня Люка Дебарг гастролирует по всему миру, сочиняет музыку, записывает диски на лейбле Sony Classical. В 2017 году вышел документальный фильм "Люка Дебарг - к музыке" (режиссер Мартин Мирабель, Bel Air Media). В этом театральном сезоне запланированы его концерты в венском Концертхаусе, Дрезденском дворце культуры, Театре Елисейских полей в Париже, Московской государственной филармонии, Большом зале Московской государственной консерватории, лондонском Вигмор-холле, Сантори-холле в Токио, а также на Международном фортепианном фестивале в Ля-Рок-д'Антероне и фестивале Lavaux Classic в Калли (Швейцария).

- Пианист с неизменным успехом выступает в России, причем не только на столичных сценах: его концерты проходили в Екатеринбурге, Иркутске, Сургуте, Самаре, Ханты-Мансийске, других городах и вот теперь его услышат владивостокцы и гости столицы Приморья. В сольном концерте Люка Дебарг исполнит сонаты Доменико Скарлатти, Николая Метнера и Ференца Листа, - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Приморской сцены Мариинского театра Анастасия Русакова.