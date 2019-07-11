Пользователи соцсетей признали Самару шоколадной столицей России

По результатам опроса пользователей соцсетей Самара признана городом с самым вкусным в России шоколадом.

Результаты опроса опубликованы на сайте сервисе бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Опрос был проведен ко всемирному дню шоколада, который с 1995 года отмечается 11 июля.

29 процентов опрошенных считают, что самый вкусный шоколадный сувенир можно привезти из Самары.

В пятерку лидеров вошли также Санкт-Петербург (26 процентов), Москва (24 процента), Пермь (13 процентов) и Екатеринбург (пять процентов).

Кстати

Потреблять шоколад медики советуют в разумных пределах. Безопасная порция - 30-50 граммов. И желательно в первой половине дня, так как в шоколаде присутствуют вещества, которые способны ухудшать процесс засыпания.