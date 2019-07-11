Стала известна причина массовой гибели пчел в Башкирии

Причины ЧП изучает специально созданная межведомственная рабочая группа при Минсельхозе РБ.

- По предварительным данным, это произошло из-за применения средств защиты растений, которыми обрабатываются посевы рапса, - сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РБ Рамил Нуриахметов.

Но окончательные выводы будут сделаны после получения результатов лабораторных исследований, куда отправлены пробы.

Специалисты говорят, что погодные условия благоприятствуют размножению вредителей растений, особенно капустной моли. Это вынуждает растениеводов применять химикаты гораздо чаще, чем прежде, причем на рапсе они используются независимо от фазы развития растений, в том числе и во время цветения.

По заявлению межрайонного природоохранного прокурора Рунара Шайхутдинова, это не оправдывает противозаконное использование химикатов и утилизацию их тары с нанесением вреда смежным сельхозотраслям. Если аграрии нарушили региональный закон о пчеловодстве и нормативные акты о применении химических веществ в сельском хозяйстве, то им грозят солидные штрафы, которые исчисляются сотнями тысяч рублей.

На совещании в министерстве сельского хозяйства прозвучало несколько предложений для предотвращения подобных ситуаций. Например, заключать специальные соглашения между растениеводами и пчеловодами - с графиком обработки посевов химикатами, с разделением территории региона на сельскохозяйственные зоны, с регулярной химизацией, и пчеловодческие.

Кроме того, предлагается отказаться от авиаобработки полей и запретить использование химпрепаратов, содержащих неоникотиноиды. Также нужно решить вопрос о создании единого республиканского реестра пчеловодческих хозяйств и индивидуальных производителей меда.