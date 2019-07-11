В Иркутской области 12 июля объявили днем траура по жертвам паводка

Пятница, 12 июля, объявили днем траура на территории Иркутской области. Соответствующий указ подписал сегодня глава региона Сергей Левченко.

- В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории Иркутской области в результате паводка, выражая скорбь по погибшим, соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить 12 июля 2019 года днем траура на территории Иркутской области, - цитирует губернатора пресс-служба правительства области.

На территории области предписывается приспустить флаги. Всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, действующим на территории Приангарья, рекомендуется не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи.

Напомним, по последним данным, в результате экстремального паводка в Иркутской области погибли 25 человек, более 34 тысяч пострадали.