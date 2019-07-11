Кабмин выделит пострадавшей от паводка Иркутской области еще 2,3 млрд рублей

Правительство выделит пострадавшей от паводка Иркутской области еще 2,3 миллиарда рублей. Средства из резервного фонда, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, пойдут на помощь людям.

"Стихия нанесла серьезный ущерб. К сожалению, есть и погибшие, разрушено много жилых домов. Нужно постараться максимально быстро помочь людям в этой сложной ситуации", - подчеркнул он.

- Социальные выплаты идут. Важно, чтобы все, кому положено, такие компенсации получили как можно скорее, - указал он.

Ранее кабинет министров перевел на выплаты компенсаций первые 662 миллиона рублей.