Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

Инцидент произошел в ночь на 11 июля на станции метро "Каширская". Причина конфликта неизвестна, но закончился он мордобоем. Причем победителем из драки вышел полицейский. Об этом свидетельствует тот факт, что сотрудник метрополитена был госпитализирован с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы. У полковника же медики диагностировали лишь ушиб мягких тканей лица.

Отмечается, что полковник Меркушов был задержан на месте инцидента столичными полицейскими. У него были выявлены признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования страж правопорядка отказался. Машинист, к слову, тоже был навеселе.

Примечательно, что главный полицейский Омска находился в Москве не в отпуске, а в командировке, цель которой - повышение квалификации. Он прибыл в столицу, чтобы пройти переподготовку в Академии управления МВД России. Ранее, кстати, полковник Меркушов окончил Омскую академию МВД России. Краткая биография полицейского размещена на сайте УМВД по Омской области.

В пресс-службе Академии управления МВД подтвердили факт происшествия с участием слушателя вуза. "По факту инцидента между слушателем нашей Академии и гражданином в вестибюле метро проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Слушатель уже отчислен из Академии", - цитирует ТАСС пресс-службу вуза.

В то же время выясняют подробности об инциденте и в Омске. "Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.