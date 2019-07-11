За последние полгода стоимость новостроек в стране в среднем выросла на девять процентов. Как отмечают эксперты федерального портала "Мир квартир", таких высоких темпов не наблюдалось уже несколько лет. Одна из причин - законодательное регулирование рынка новостроек.

По оценкам аналитиков, первичное жилье подорожало во всех крупных городах страны с населением более 300 тысяч человек. В тройке лидеров оказались Пенза (+ 18,2 процента), Тула (+ 17,8), Омск (+ 17,6). Впрочем, омские эксперты считают цифры несколько завышенными.

- Думаю, в целом общий рост составил не более десяти процентов, - сообщил корреспонденту "РГ" директор крупной строительной компании Вячеслав Гуринов. - Мы, например, в среднем подняли цены на пять процентов. А на той же Старой Московке, где продажи идут крайне вяло, не поднимали вовсе.

По словам экспертов, последние четыре года отрасль в регионе пребывала в глубоком кризисе. Тысячи квартир оказались невостребованными, объемы строительства упали втрое: ожидается, что вместо ежегодного стратегического одного миллиона квадратных метров в 2019-м сдадут в эксплуатацию только 330 тысяч.

При этом цены на жилье падали. Оживление началось в прошлом году, и к его середине стоимость "квадрата" достигла уровня 2014 года. А теперь пошла в рост более основательно. Одна из главных причин - повышение НДС с восемнадцати до двадцати процентов.

- Строительные материалы тут же подорожали на семь-десять процентов. Плюс бензин и коммунальные расходы, - констатирует Вячеслав Гуринов. - А вот введение эскроу-счетов на рынок пока никак не повлияло. В Омске, скорее всего, последствия проявятся к 2020-2021 годам. Эффекта от лояльных условий ипотеки мы тоже еще не почувствовали.

Тем не менее, несмотря на подорожавшие метры, продажи новостроек, особенно в центре Омска, идут.

- Мы уже трижды поднимали цены с начала года. В общей сложности новостройки подорожали на пятнадцать процентов, - утверждает директор омской строительной компании Владимир Гринев. - Кризис научил нас быть экономичными. Возводим жилье под ключ и только за свой счет. Строим ровно столько, сколько можем продать. Сейчас цены, в зависимости от района и планировки, колеблются в пределах 38-43 тысяч рублей за "квадрат".

Специалисты советуют покупать квартиры в Омске именно сейчас, когда цены стабильны. Осенью они могут снова подскочить. Насколько - эксперты сказать затрудняются. Это будет зависеть от ключевой ставки ЦБ и других факторов.

- Второе полугодие всегда отличается повышенной активностью на рынке недвижимости. Летом многие клиенты стараются решить вопрос обмена или переезда. Актуальна покупка жилья для иногородних студентов, - поясняет руководитель продаж Центрального агентства недвижимости Новосибирска Марина Самойлова. - К тому же маловероятно в ближайшее время снижение кредитных ставок. Поэтому клиенты, планирующие воспользоваться ипотекой, стараются не откладывать покупку жилья.

Между тем

Минстрой РФ утвердил нормативы средней рыночной стоимости одного квадратного метра в регионах во втором полугодии 2019-го. В среднем по России он составит 45 133 рубля.