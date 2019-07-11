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11.07.2019 16:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Министр спорта Осетии Владимир Габулов ушел в отставку

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

В Северной Осетии министр физической культуры и спорта республики Владимир Габулов ушел со своего поста, сообщили в пресс-службе правительства региона. Известный в недалеком прошлом футбольный вратарь сборной России, бронзовый медалист Евро-2008 перейдет на должность советника главы Северной Осетии и "сосредоточится на развитии футбола в РСО - Алания".

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Как стало известно, заслуженный мастер спорта Владимир Габулов займет должность президента частного футбольного клуба "Алания" (Владикавказ), который был сформирован буквально пару месяцев назад и уже получил лицензию на выступление в зоне "Юг" второго дивизиона Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Причем многие футболисты, которые еще в прошлом сезоне выступали за владикавказский Спартак" - второй коллектив из столицы Осетии, перешли в "Аланию". А в матчах первенства страны за спартаковцев будут играть исключительно воспитанники местных спортшкол.

Владимир Габулов занимал пост министра спорта республики с  ноября 2018 года. До этого он играл в разные годы за московский ЦСКА, краснодарскую "Кубани", пермский "Амкар", московское "Динамо", бельгийский "Брюгге".

Власть Работа власти Регионы Спорт Футбол Вокруг футбола Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия
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