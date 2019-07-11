Министр спорта Осетии Владимир Габулов ушел в отставку

В Северной Осетии министр физической культуры и спорта республики Владимир Габулов ушел со своего поста, сообщили в пресс-службе правительства региона. Известный в недалеком прошлом футбольный вратарь сборной России, бронзовый медалист Евро-2008 перейдет на должность советника главы Северной Осетии и "сосредоточится на развитии футбола в РСО - Алания".

Как стало известно, заслуженный мастер спорта Владимир Габулов займет должность президента частного футбольного клуба "Алания" (Владикавказ), который был сформирован буквально пару месяцев назад и уже получил лицензию на выступление в зоне "Юг" второго дивизиона Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Причем многие футболисты, которые еще в прошлом сезоне выступали за владикавказский Спартак" - второй коллектив из столицы Осетии, перешли в "Аланию". А в матчах первенства страны за спартаковцев будут играть исключительно воспитанники местных спортшкол.

Владимир Габулов занимал пост министра спорта республики с ноября 2018 года. До этого он играл в разные годы за московский ЦСКА, краснодарскую "Кубани", пермский "Амкар", московское "Динамо", бельгийский "Брюгге".