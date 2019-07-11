СК на Ставрополье начал проверку после жесткой посадки Ан-2

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. Как выяснилось, это ЧП, о котором стало известно только сегодня, произошло девятого июля.

По информации правоохранителей, летательный аппарат приземлился прямо на поле со свеклой и сломал крыло, после чего пилот скрылся с места происшествия, а позже пропал и самолет.

"При орошении полей самолет Ан-2 под управлением одного пилота совершил жесткую посадку. Пилот летательного аппарата скрылся с места происшествия. Им оказался 55-летний житель Ставропольского края. Само судно на месте происшествия также не было обнаружено", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Следователи установили, что самолет не был зарегистрирован, а у пилота отсутствовала соответствующая для выполнения работ по орошению лицензия. Место происшествия уже осмотрено специалистами, а фрагменты Ан-2 обнаружены в одном из соседних хозяйств. Теперь следователи опрашивают рабочих хозяйства, ищут пилота, а также тех, кто скрыл обломки самолета.