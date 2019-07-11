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11.07.2019 14:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Слабовидящий музыкант рассказал, как он сыграл на горящем пианино

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Клип петербургского музыканта Данилы Большакова взорвал социальные сети. Пианист играет на берегу Финского залива на горящем пианино, и к концу композиции инструмент сгорает дотла. Сам музыкант в разговоре с корреспондентом "РГ" признался: все было по-настоящему.

- Мысль снять такой клип вначале появилась у моих друзей. Я сразу согласился, идея нестандартная, интересная, - говорит Большаков и подчеркивает: виртуозом-пианистом он себя не считает. Данила работает инструктором по социально-педагогической работе в петербургском ДК Шелгунова, руководит группой Daniel DEFO, куда входят незрячие и слабовидящие музыканты. Сам Данила Большаков не слепой, как пишут многие пользователи соцсетей, а слабовидящий. И вообще, во всей свалившейся на него популярности, Большакова расстраивает обстоятельство, что акцент делается на его зрении.

Фото: iStock
Петербургское "пианино для каждого" пропало

- Вообще, я считаю, что это дело десятое. Про нашу группу, когда мы приходим выступать, тоже часто говорят, вот, пришли незрячие музыканты. Но ведь это не главное. Важно то, что мы делаем, как мы играем, что мы играем, какое впечатление остается от музыки, какие эмоции получают люди, - говорит Большаков.

Тот самый клип был снят на берегу Финского залива в Кронштадте. Данила Большаков исполняет композицию "H in New England" современного академического композитора Макса Рихтера.

Пианино для съемок взяли старое. Инструмент помнит еще советские времена и хорошим его не назвать. Съемки были согласованы с местной администрацией.

На кадрах клипа Данила один играет на пылающем инструменте. На самом деле, по словам Большакова, за съемками наблюдала внушительная бригада. Помимо, собственно, оператора, режиссера, на берегу находилась группа пиротехников. Они поджигали пианино и тушили его после очередного дубля.

Рядом дежурила бригада пожарных и стояла карета скорой помощи. Также в песке рядом с инструментом лежал шланг с водой. На случай если что-то пойдет не так.

Перед съемками сам Данила несколько раз прошел инструктаж.

- Мне говорили падать в песок, если вдруг что-то загорится. Все были готовы в любую минуту прийти на помощь. Никто не расслаблялся, - рассказывает Большаков.

Но помощь пожарных и врачей никому не понадобилась. Нештатных ситуаций во время съемок не произошло.
Видео: Петербургский музыкант сыграл на рояле в каньоне

Никакой защитной экипировки у Данилы не было. Музыкант признается: во время съемок он испытал очень необычные ощущения.

- На Финском заливе всегда очень ветрено. Съемки продолжались несколько часов. И очень странно, когда вроде мерзнешь, а возле лица постоянно чувствуешь жар. Но страха не было.

Во время съемок Данила Большаков действительно играл на пианино, а не просто касался клавиш. Но, как говорит петербуржец, запись звука использована студийная.

- Во-первых, сам инструмент старый, во-вторых, на заливе довольно шумно. Все это в принципе не дает возможность сделать запись хорошего качества, - говорит Большаков. - Когда пианино тушили, внутрь инструмента попадала вода. Затем, в конце съемок начали плавиться струны, тогда звук вообще пропал. Это жизнь, так бывает.

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