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11.07.2019 11:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал задержанного в Калининграде за госизмену россиянина

Текст: Иван Петров

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте на срок до 3 сентября гражданина России Константина Антонца. Мужчину задержали накануне в Калининграде по подозрению в совершении преступления "государственная измена".

"Подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного статье 275 Уголовного кодекса РФ, Константину Антонцу согласно постановлению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 сентября", - сказала пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко.

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Стоит напомнить, что жену Константина Антонца задержали год назад, вменив ей тоже государственную измену. Независимого эксперта Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонину Зимину арестовали 4 июля прошлого года. На сайте этой организации в качестве ее профессиональных интересов заявлены идентичность политической элиты Латвии и политика стран Балтии в отношении России. Кроме того, Зимина была аспиранткой Балтийского федерального университета имени Канта. В настоящее время Зимина содержится в Лефортовском СИЗО.

Напомним, в конце прошлой недели также по подозрению в госизмене был задержан, а позднее арестован помощник полпреда президента России в УРФО Александр Воробьев. Примечательно, что он долгое время работал в Калининграде. Позже стало известно, что Воробьеву вменяется передача закрытой информации о заседаниях Совета безопасности в Польшу.

Еще об одном задержанном за госизмену россиянине сообщалось 2 июля.

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