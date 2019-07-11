В июле врачам в Башкирии начали платить премии за раннюю диагностику онкологических заболевания. А в Крыму стали штрафовать за громкие песни у моря. В других регионах в вечернее время подорожали автобусы, ввели штрафы за парковку, а дачникам изменили правила по воде.

В отпуске не все готовы тусить до утра. В Крыму ввели тихий час, и нарушителей ждет штраф. Фото: iStock

Заработали и другие законы. Знать о них будет полезно тем, кто отправляется в эти регионы в командировку или на отдых. А некоторые из них, возможно, заставят задуматься чиновников в других субъектах РФ: "А не сделать ли так и в нашем регионе?"

Тихий час у моря

В Крыму увеличили время, в течение которого нельзя шуметь.

Кричать, громко петь, играть на музыкальных инструментах и вообще нарушать тишину в частном секторе, многоэтажках и на придомовых территориях, а также в санаториях и некоторых других местах запрещено с 22.00 до 8.00 (ранее нельзя было шуметь с 23.00 до 7.00). А в субботу и воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни будет действовать запрет на шум еще и до 10 утра.

И это еще не все. Для крымчан и гостей полуострова ввели "тихий час" с 13.00 до 14.00. Тсс, не шумите! А то нарветесь на штраф. В первый раз крикун сможет отделаться суммой до одной тысячи рублей, должностное лицо - до 1,5 тысячи, а юрлицо - до 5 тысяч. В случае повторного умышленного нарушения штрафы увеличиваются.

Республиканские власти говорят, что проанализировали опыт других регионов России и решили, что такие ограничения наиболее оптимальны.

Премия - за диагноз

В Башкирии медикам будут выплачивать по 5750 рублей за каждый впервые выявленный случай злокачественного новообразования на ранних стадиях (I и II стадии) у жителей республики. Диагноз должен подтвердить врач-онколог.

Премию могут получать участковые терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, гастроэнтерологи, дерматовенерологи, кардиологи, неврологи, онкологи (первичного онкологического кабинета), оториноларингологи, офтальмологи, пульмонологи и другие узкие специалисты, а также фельдшеры, акушеры, медсестры смотровых кабинетов.

Пока денежная выплата будет предоставляться до 31 декабря 2019 года.

Вечером автобус дороже

В Томске ввели так называемый "вечерний тариф" в общественном транспорте.

С 21.00 билет будет стоить 25 рублей, тогда как до девяти вечера поездка обошлась бы в 21 рубль. Пенсионеры и предпенсионеры, впрочем, как и в дневное время, будут ездить по льготному тарифу.

Региональные законы изменили правила парковки, расчет тарифов за мусор и ввели льготы для бизнеса

Идея повышения платы за проезд именно в вечернее время возникла после жалоб горожан, которые не могли дождаться нужного автобуса после девяти часов вечера.

Перевозчики объясняли это тем, что запускать транспорт на маршруты после часа пик невыгодно - автобусы ходят почти пустые. И предложили свой вариант: 30 рублей днем и 35 рублей после 21.00. Городская тарифная комиссия их аппетиты умерила. Подняли тариф не так высоко. Зато теперь в последние рейсы с конечных остановок автобусы должны отправляться не раньше чем в 22.30

Вода по новым правилам

В Красноярском крае дачные общества отныне смогут владеть водной скважиной только по лицензии.

Выдавать ее будет специальный уполномоченный орган краевого правительства. Для этого помимо копии устава дачного общества и географических координат объекта нужно представить информацию о требуемом объеме воды. А еще оплатить государственную пошлину. Ее размеры определят дополнительно.

Закон указывает, что лицензия не будет бессрочной. Так что, судя по всему, платить за право пользования скважиной придется регулярно. В документе дата завершения действия разрешения прописывается отдельно.

Также краевые власти закрепляют за собой право контролировать соблюдение дачным обществом всех правил эксплуатации скважин. Их несоблюдение может стать основанием для отзыва лицензии на забор подземных вод.

Впрочем, санкции для нарушителей пока применяться не будут. Дачным товариществам дан срок до января 2020 года. За это время они должны собрать нужные бумаги и получить лицензии на использование подземных вод.

Не платишь - получишь штраф

В Самарской области теперь могут штрафовать водителей, не рассчитавшихся за платную парковку.

По словам руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина, другого пути разгрузить дорожную сеть в историческом центре нет. Сегодня припарковаться в старой части города в будни нереально. Ограничить движение на частных автомобилях с пересадкой на общественный транспорт, по мнению властей, можно только введя платные парковки.

Правда, пока паркоматов в губернии нет. Но это - дело времени. Штрафы же ввели сейчас, чтобы все заранее знали правила игры. За первое нарушение штраф - в одну тысячу рублей, за повторное - две тысячи.

Маткапитала стало больше

В Хабаровском крае ввели еще один региональный материнский капитал - в связи с рождением второго ребенка. Он будет выплачиваться в размере 30 процентов от федерального материнского капитала и составит 135 тысяч 907,8 рубля.

А в Костромской области облегчили получение регионального материнского капитала за рождение третьего ребенка.

200 тысяч рублей можно направить только на погашение ипотечных жилищных кредитов, взятых на покупку квартиры или строительство дома. Но чтобы получить эти деньги, многодетная семья должна стоять в очереди на получение жилья по договору соцнайма и уже иметь ипотеку. Теперь не нужно одновременно оформлять заем и быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Затеяли ремонт? Тогда они придут к вам

Законодатели Башкирии взялись наводить порядок в жилых домах. Владельцев жилья, затеявших самовольную перепланировку квартир, начнут проверять инспекторы государственного жилищного надзора.

Процедура внеплановой проверки по жалобе соседей упрощена до предела. Например, если раньше надо было получить согласие собственников квартир, которые могут жить и в другом городе, теперь достаточно проживающих в них.

"Многие, создавая комфорт для себя, не задумываются о безопасности соседей. Необходим жесткий контроль, чтобы перепланировка не отразилась на технические характеристики домов, и не пострадали люди", - пояснил спикер Госсобрания - Курултая Башкирии Константин Толкачев".

Тариф пошел на спад

В Ярославской области закон определил категории граждан, имеющих право на льготы при оплате услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).

Речь идет о тех, кто живет в домах без центрального водоснабжения, водоотведения и отопления, то есть в так называемом частном секторе. Рост тарифов для них ограничен. Людям не потребуется специально собирать справки - льгота будет применяться на основании данных, предоставленных органами местного самоуправления. Граждане увидят новые тарифы в августе в платежках за июль.

Что касается Тамбовской области, то ранее здесь семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, пользовались 30-процентной скидкой за вывоз мусора. Теперь она составляет 70 процентов.

Налог понизился

Сниженную ставку по налогу на прибыль (в части, зачисляемой в бюджет региона) ввели для резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Южа".

Она будет применяться с момента получения ими денег от деятельности именно на территории моногорода Южа, что в Ивановской области. В первые пять лет ставка составит 3 процента, в следующие пять - 11 процентов. Для сравнения, при обычном режиме налог на прибыль организаций, который подлежит зачислению в областную казну, составляет 17 процентов.

"Эта мера направлена на создание в Юже высокотехнологичных производств с новыми рабочими местами, повышение привлекательности этой территории как места для проживания, вложения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности", - пояснила директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Людмила Бадак. Компании смогут воспользоваться льготой, как только начнут платить налог на прибыль.

На фрукты-органик дадут деньги

На Кубани принят закон о поддержке органического земледелия. Ее окажут фермерам, которые выращивают экологически чистую продукцию.

"Ключевую роль, конечно, будет играть экономическая поддержка государства, так как агротехнологии производства "зеленой" продукции достаточно затратные, - рассказывает вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. - Требуются биоудобрения, специальная техника, селекционно-генетическая база. Все это есть у нас в регионе, но доступно далеко не всем аграриям".

По данным минсельхоза Краснодарского края, кубанские фермеры производят широкий ассортимент "зеленой" продукции для внутреннего рынка - это овощи, различные ягоды, бахчевые, соки, рис. Конечно, ее стоимость на порядок выше массовой продукции, но у нее есть свой потребитель. Ярким фактом является то, что в супермаркетах отдельно выделяют полки для продуктов с пометкой "органик".

"Новый закон поможет нам развиваться, - говорит фермер из Абинского района Краснодарского края Сергей Шмалдаев. - "Органик" как бы оставался вне правового поля. Теперь этот пробел в крае устранен".