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11.07.2019 18:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Министр внутренних дел Крыма освобожден от должности

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Олег Торубаров. Фото: Вести Крым/ youtube.com Олег Торубаров. Фото: Вести Крым/ youtube.com
Олег Торубаров. Фото: Вести Крым/ youtube.com

Назначенный в августе 2018 года министром внутренних дел по Республике Крым генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности. Эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе ведомства.

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- Генерал-лейтенант полиции Олег Иванович Торубаров освобожден от занимаемой им должности министра внутренних дел по РК, - сообщила "РГ" начальник пресс-службы МВД по РК Ольга Кондрашева. - Сейчас Олег Иванович находится и проживает на территории Крыма и является пенсионером органов внутренних дел РФ.

Как стало известно "РГ", указ президента РФ об освобождении Торубарова от занимаемой должности подписан в июне. Сейчас обязанности министра МВД по РК временно исполняет генерал-майор полиции Павел Каранда.

Справка "РГ"

60-летний Олег Торубаров - уроженец города Котовска Одесской области. В 1980 году после окончания Омской высшей школы МВД начал службу инспектором профилактики отдела уголовного розыска в одном из РОВД Магаданской области. С 2004-го по июнь 2007 года возглавлял УВД Магаданской области. В июне 2007 года назначен начальником УВД по Калужской области. До 2018-го руководил ГУ МВД по Алтайскому краю. В августе 2018 года Торубаров был назначен министром внутренних дел.

В 2008 году Торубаров защитил кандидатскую диссертацию, ему присвоена ученая степень кандидата юридических наук. В феврале 2015 года Олегу Торубарову присвоено звание генерал-лейтенанта полиции.

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