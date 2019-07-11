У символа Крымского моста появится древний "родственник"

У живого символа Крымского моста кота Мостика может появиться древний родственник. Им может стать саблезубый котенок Таврик, чьи окаменевшие останки найдены в пещере, открытой прошлым летом под трассой "Таврида". Стилизованное изображение саблезубого котенка с таким именем предложено сделать логотипом туристического комплекса, который будет создан на базе пещеры. Об этом сообщила бренд-менеджер проекта обустройства пещеры Алена Воробьева.

По ее словам, сейчас идет работа над созданием логотипа и бренда проекта.

- Возможно, что логотипов будет два, - допустила Воробьева. - Один более строгий для научных изысканий. Второй - более развлекательный, для туристической составляющей проекта. Но оба они будут исполнены в едином ключе.

В качестве туристического символа будущего научно-популярного комплекса на базе пещеры предложен котенок Таврик. Его изображения в дальнейшем могут появиться рюкзаках, кружках, футболках и прочих сувенирах.

- Мы подумали, что очень символично выбрать в этом качестве именно котенка, потому что у нас уже есть кот Мостик, сопровождающий строительство Крымского моста, - сказал председатель совета российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

Пока Таврик лишь один из вариантов логотипа и окончательный выбор еще не сделан, отметила Алена Воробьева. Предварительно научно-познавательный комплекс на базе пещеры может принять первых туристов в 2021 году.