Ученые обнаружили ранее неизвестные ходы в пещере "Таврида"

По информации пресс-службы КФУ, детальное изучение подземных полостей стало возможным благодаря закупленному университетом самому современному оборудованию. Электротомограф "Скала" разработали инженеры Новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики, которые познакомили крымчан с самыми эффективными методами электротомографических исследований земли с учетом конкретных географических условий. И после обработки первых данных сделаны выводы о наличии больших подземных участков, являющихся продолжением пещеры "Таврида".

- Мы выявили достаточно большие зоны аномального электрического сопротивления в неизвестной части пещеры, - пояснил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии, геоэкологии и туризма Геннадий Самохин. - Сегодня мы начнем более детально обследовать этот участок с меньшим шагом, чтобы более точно определить глубину и размеры аномальной зоны. Через несколько дней мы планируем начать бурение, чтобы реальными методами, с помощью видеокамеры, изучить подземное пространство.

Электропрофилирование в толще земли в районе пещеры "Таврида" продлится до конца недели, а затем ученые камерально обработают полученные данные. Результат будет представлен в виде полной трехмерной модели пещерного массива, включая пока еще не изученные подземные ходы.

- Нам необходимо увидеть неизвестные части пещеры, - уточнил Геннадий Самохин. - В этой пещере для нас около 50 знаков вопроса, то есть таких мест, где мы обнаружили сужение или какую-то щель, и нам надо понять, в этой щели копать или в соседней. Это сложная работа - копать глину и разбирать камни под землей, и нам надо понять, где целесообразно прикладывать усилия, чтобы выйти в новую систему пещер.

Напомним, параллельно строители федеральной трассы "Таврида" начали сооружение 130-метровой распределительной железобетонной плиты, которая убережет карстовые полости пещеры в месте пересечения с четырехполосной дорогой.

Справка "РГ"

В июле 2018 года при прокладке федеральной трассы "Таврида" археологи обнаружили самую длинную в предгорной части полуострова карстовую пещеру протяженностью 1015 метров. В километровой карстовой галерее палеонтологи нашли останки доисторических животных - мастодонтов (предков мамонтов), гигантского предка современного страуса, а также винторогого барана, лошади, носорога Мерка, антилопы, верблюда, жирафа и других млекопитающих. Эксперты склоняются к тому, что пещера - это логово крупных хищников, гигантских гиен, которые жили около 75-100 тысяч лет назад, охотились и с большой территории затаскивали в пещеру свою добычу. В России таких пещер больше нет, а в мире - считанные единицы.