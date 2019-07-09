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09.07.2019 15:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму над пещерой у трассы "Тавриды" смонтируют 130-метровую плиту

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым

В Крыму в районе поселка Зуя над обнаруженной в прошлом году пещерой у трассы "Таврида" начали бурение скважин для последующего монтажа 130-метровой железобетонной распределительной плиты, которая поможет уберечь археологический памятник от разрушения. Об этом сообщила пресс-служба крымского управления АО "ВАД".

Фото: iStock
Ученые начали сканирование пещеры около трассы "Таврида"

- Над участком пещеры, проходящем перпендикулярно основному ходу трассы, мы построим монолитную железобетонную плиту на свайном фундаменте, по которому пройдут четыре полосы "Тавриды", - рассказал пресс-секретарь компании-генподрядчика Григорий Назаров. - Толщина железобетонной плиты составит один метр. А ее фундамент будет состоять из 85 свай. Сейчас ведется бурение скважины для третьей сваи.

После бурения скважин внутри монтируется сварной арматурный каркас, который на финальном этапе заливается бетоном. Пока на этом участке идут работы, весь поток автомобилей на федеральной трассе направлен по временно созданному рядом объезду.

Напомним, в июле 2018 года при прокладке федеральной трассы "Таврида" археологи обнаружили самую длинную в предгорной части полуострова карстовую пещеру протяженностью 1015 метров. В километровой карстовой галерее палеонтологи нашли останки доисторических животных - мастодонтов (предков мамонтов),  гигантского предка современного страуса, а также винторогого барана, лошади, носорога Мерка, антилопы, верблюда, жирафа и других млекопитающих. Эксперты склоняются к тому, что пещера - это логово крупных хищников, гигантских гиен, которые жили около 75-100 тысяч лет назад, охотились и с большой территории затаскивали в пещеру свою добычу. В России таких пещер больше нет, а в мире - считанные единицы.

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