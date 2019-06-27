В пещере под трассой "Таврида" нашли окаменелости гигантской птицы

Пещера под трассой "Таврида" в Крыму продолжает преподносить сюрпризы. Среди останков ископаемых животных, живших на полуострове миллионы лет назад, палеонтологи идентифицировали окаменелости, принадлежавшие самой крупной птице Северного полушария. Об этом сообщает научное издание Journal of Vertebrate Paleontology.

Останки гигантского предка современного страуса обнаружили в Крыму ученые под руководством Никиты Зеленкова из Палеонтологического института имени Борисяка. Эта нелетающая птица достигала веса около 450 килограммов и жила примерно 1,5-1,8 миллиона лет назад. Судя по строению кости, птицы Pachystruthio dmanisensis достаточно хорошо бегали, несмотря на свой немалый вес.

Нелетающие эпиорнисовые птицы, к которым относится найденная в Крыму Pachystruthio dmanisensis, были одними из крупнейших, когда-либо живших на планете. Однако в Северном полушарии до сих пор не находили таких крупных представителей этого вида.

Для сравнения, современный страус весит около 160 килограммов. Самые крупные из известных науке эпиорнисовых птиц, 2,5 миллиона лет назад жили на Мадагаскаре и весили около 640 килограммов.

Справка "РГ"

Карстовая пещера под федеральной трассой "Таврида" была случайно открыта в прошлом году, при прокладке будущего шоссе. В ее залах ученые обнаружили окаменелые останки южного мамонта, носорога-эласмотерия, вымерших представителей семейства оленевых, лошадей, псовых, хищных гомотериев, гигантских гепардов и гиен. Некоторые из находок, как например, останки саблезубого кота, являются уникальными для современной Европы. После открытия пещеры строители изменили маршрут трассы, построив обходной участок. Пещера передана Крымскому федеральному университету и станет учебным комплексом для нескольких специальностей. Кроме того, здесь планируется создать современный туристический объект.