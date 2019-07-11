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11.07.2019 11:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму назначен новый министр здравоохранения

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Фото: ГБУЗ Республики Крым "Центра крови" Фото: ГБУЗ Республики Крым "Центра крови"
Фото: ГБУЗ Республики Крым "Центра крови"

Министром здравоохранения Крыма назначен Игорь Чемоданов. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на официальном портале крымского правительства.

Фото: Елена Гусакова/ РГ
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В документе отменено, что Чемоданов назначен министром на срок полномочий главы РК.

Напомним, несколько дней назад министр здравоохранения Александр Голенко написал заявление об отставке по собственному желанию. Аксенов сообщил, что такое решение чиновника связано с состоянием здоровья.

Справка "РГ"

Игорь Чемоданов - уроженец Ленинского района республики. Окончил Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского и Харьковскую региональную академию государственного управления при президенте Украины. Работал сосудистым хирургом в отделении кардио-сосудистой хирургии республиканской больницы Н.А. Семашко, заместителем главного врача по хирургической помощи горбольницы №6 в Симферополе. В 2010 году стал главным врачом ГБУЗ Республики Крым "Центра крови".

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