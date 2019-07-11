Х Венский фестиваль в Екатеринбурге продлится до 27 июля

X Венский фестиваль, Екатеринбург, ежедневно до 27 июля

В Екатеринбурге не успела отгреметь беспрецедентная по размаху Ночь музыки, как начался юбилейный, Х Венский фестиваль. Эта традиция слушать на площади перед Федеральным университетом живые выступления музыкальных звезд и видеозаписи лучших мировых балетов, опер и концертов была заложена 10 лет назад и продолжается с нарастающим успехом.

Изначально Венский фестиваль родился в 1991 году на Ратушной площади австрийской столицы - там и возникла эта идея показывать музыкальные фильмы на огромных экранах под открытым небом. Из Вены традиция перешла к любителям музыки Нью-Йорка, Токио, Будапешта и Бухареста. В 2010 году шестым мегаполисом мира, ежегодно принимающим "Венские дни", стал Екатеринбург, где музыкальный праздник проходит при поддержке Почетного консульства Австрии.

На церемонию открытия в Екатеринбург прибыл посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер, который обратился к уральским меломанам с приветственной речью. Затем в традиционном живом концерте выступил знаменитый венский квартет "Яношка", исполнивший многожанровую программу от Баха, Моцарта и Рахманинова до Джона Леннона. Екатеринбуржцы посмотрели "Макбета" Верди с Анной Нетребко и Пласидо Доминго - спектакль Берлинской Штаатсопер, дирижер Даниэль Баренбойм. Перед ними предстали знаменитые "Щелкунчик" из Цюриха и "Петрушка" из Мюнхена. А сегодня весь вечер молодые слушатели будут слушать фолк-рок исландской группы "Калео" - запись с фестиваля Baloise session в Швейцарии.

По случаю юбилея праздник продлится почти месяц - до 27 июля. Впереди бездна ярких впечатлений: грандиозная "Кармина Бурана" из Запретного города в Пекине, балеты "Раймонда" в хореографии Мариуса Петипа из Мариинки, "Коппелия" в версии Сергея Вихарева из Большого театра и "Золушка" в постановке Рудольфа Нуреева из Парижа, оперы "Тоска" в радикальной режиссуре Михаэля Штурмингера (в главных партиях Аня Хартерос и Александр Антоненко) и "Волшебная флейта" с Альбиной Шагимуратовой в партии Царицы ночи из Зальцбурга, "Борис Годунов" с Ильдаром Абдразаковым и - за пультом - Владимиром Юровским из Парижской "Опера Бастий", "Орфей и Эвридика" с Хуаном Диего Флоресом из миланской Ла Скала, мюзикл Леонарда Бернстайна "Чудесный город" из Тулона, концерты Йонаса Кауфмана из Берлина, Анне-Софи Муттер и Ланг Ланг из Берлина, Элтона Джона из Лас-Вегаса, рок-группы "Омега" из Будапешта и многое другое. Фестиваль завершится по традиции DJ-парадом, когда огромная университетская площадь превратится в танцпол.

Как всегда, на фестивале работает венский фуд-корт, где можно полакомиться фирменной кондитерией с венским кофе; своим искусством делятся лучшие кулинары. Все спектакли и концерты можно смотреть бесплатно, и тысячи горожан стекаются вечерами к зданию Уральского университета имени Бориса Ельцина, чтобы насладиться шедеврами мировой музыки.