Х Венский фестиваль в Екатеринбурге продлится до 27 июля

Новости

Мария Захарова ответила на демарш относительно российских салютов 20:37
Путин и Зеленский провели первый телефонный разговор 20:36
Минтруд посчитал, насколько вырос прожиточный минимум 20:35
"Победа" отменила сбор за оплату картой при покупке билета в Сети 20:23
НИИ Рошаля: Избитая в Ингушетии девочка стала лучше есть 20:15
Стало известно, кто примет участие в телемосте Россия-Украина 20:10
В парламенте Севастополя прокомментировали отставку губернатора 20:10
Ксения Галецкая завоевала Гран-при детского конкурса в Витебске 20:02
Разгадана тайна гибели загадочной цивилизации анасази 20:00
Во Франции возбудили дело после эвтаназии парализованного мужчины 19:58
Умерла актриса из "Флиппера" и "Вилли Вонки" Денис Никерсон 19:50
Белгородская колония объявила в розыск двух осужденных 19:20
Зеленскому показали первого убитого из-за него мирного жителя 19:19
"Чернобль", "секс" и "Джекичан": самые популярные кинозапросы в Сети 19:10
В Орле сотрудница полиции получила срок за допущенное убийство 19:03
Министр внутренних дел Крыма освобожден от должности 18:57
Григорий Рапота посетил особую экономическую зону "Бремино-Орша" 18:46
УЕФА выплатит участникам Лиги чемпионов почти 2 миллиарда евро 18:45
Производителям плодово-ягодной продукции снизят НДС 18:40
Пожизненно осужденный маньяк-педофил из Тольятти запросил о свободе 18:37
Рапота: Работа в ОЭЗ "Бремино-Орша" определяет судьбу Союзного государства 18:37
В Италии высказались за преодоление антироссийских санкций 18:32
В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев 18:11
Канадский политик попала в скандал из-за подаренного черепа 18:11
В Сокольниках появится кинотелецентр 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
11.07.2019 20:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Х Венский фестиваль в Екатеринбурге продлится до 27 июля

Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(7909)
X Венский фестиваль, Екатеринбург, ежедневно до 27 июля
За месяц гости фестиваля увидят десятки концертов, опер и балетов. Фото: Татьяна Андреева За месяц гости фестиваля увидят десятки концертов, опер и балетов. Фото: Татьяна Андреева
За месяц гости фестиваля увидят десятки концертов, опер и балетов. Фото: Татьяна Андреева

В Екатеринбурге не успела отгреметь беспрецедентная по размаху Ночь музыки, как начался юбилейный, Х Венский фестиваль. Эта традиция слушать на площади перед Федеральным университетом живые выступления музыкальных звезд и видеозаписи лучших мировых балетов, опер и концертов была заложена 10 лет назад и продолжается с нарастающим успехом.

Изначально Венский фестиваль родился в 1991 году на Ратушной площади австрийской столицы - там и возникла эта идея показывать музыкальные фильмы на огромных экранах под открытым небом. Из Вены традиция перешла к любителям музыки Нью-Йорка, Токио, Будапешта и Бухареста. В 2010 году шестым мегаполисом мира, ежегодно принимающим "Венские дни", стал Екатеринбург, где музыкальный праздник проходит при поддержке Почетного консульства Австрии.

На церемонию открытия в Екатеринбург прибыл посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер, который обратился к уральским меломанам с приветственной речью. Затем в традиционном живом концерте выступил знаменитый венский квартет "Яношка", исполнивший многожанровую программу от Баха, Моцарта и Рахманинова до Джона Леннона. Екатеринбуржцы посмотрели "Макбета" Верди с Анной Нетребко и Пласидо Доминго - спектакль Берлинской Штаатсопер, дирижер Даниэль Баренбойм. Перед ними предстали знаменитые "Щелкунчик" из Цюриха и "Петрушка" из Мюнхена. А сегодня весь вечер молодые слушатели будут слушать фолк-рок исландской группы "Калео" - запись с фестиваля Baloise session в Швейцарии.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Екатеринбургский "Дон Кихот" увел в другую жизнь

По случаю юбилея праздник продлится почти месяц - до 27 июля. Впереди бездна ярких впечатлений: грандиозная "Кармина Бурана" из Запретного города в Пекине, балеты "Раймонда" в хореографии Мариуса Петипа из Мариинки, "Коппелия" в версии Сергея Вихарева из Большого театра и "Золушка" в постановке Рудольфа Нуреева из Парижа, оперы "Тоска" в радикальной режиссуре Михаэля Штурмингера (в главных партиях Аня Хартерос и Александр Антоненко) и "Волшебная флейта" с Альбиной Шагимуратовой в партии Царицы ночи из Зальцбурга, "Борис Годунов" с Ильдаром Абдразаковым и - за пультом - Владимиром Юровским из Парижской "Опера Бастий", "Орфей и Эвридика" с Хуаном Диего Флоресом из миланской Ла Скала, мюзикл Леонарда Бернстайна "Чудесный город" из Тулона, концерты Йонаса Кауфмана из Берлина, Анне-Софи Муттер и Ланг Ланг из Берлина, Элтона Джона из Лас-Вегаса, рок-группы "Омега" из Будапешта и многое другое. Фестиваль завершится по традиции DJ-парадом, когда огромная университетская площадь превратится в танцпол.

Как всегда, на фестивале работает венский фуд-корт, где можно полакомиться фирменной кондитерией с венским кофе; своим искусством делятся лучшие кулинары. Все спектакли и концерты можно смотреть бесплатно, и тысячи горожан стекаются вечерами к зданию Уральского университета имени Бориса Ельцина, чтобы насладиться шедеврами мировой музыки.

Культура Музыка Классика Культура Театр Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Кино и театр с Валерием Кичиным Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
Путин назначил Развожаева врио главы Севастополя
СК прокомментировал арест сотрудников таможни аэропорта Домодедово
Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича
Генконсул РФ рассказал подробности о гибели россиян в Греции