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11.07.2019 15:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Песков объяснил выход Путина к жителям Екатеринбурга

Выход президента РФ Владимира Путина к людям - "обычная практика, а не что-то экстраординарное". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя визит Путина в Екатеринбург.

"Он всегда проявляет уважение, выходит и приветствует этих людей, он общается с ними", - сказал Песков, слова которого приводит ТАСС.

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Многие передают президенту записки и письма, уточнил пресс-секретарь. "Так было, кстати, и на этот раз", - добавил Песков.

Во вторник, 9 июля, во время рабочего визита в Екатеринбург Владимир Путин принял участие в пленарном заседании II Глобального саммита по производству и индустриализации. Также президент пообщался со студентами Уральского федерального университета. Во время этой встречи одна из девушек потеряла сознание. Глава государства попросил оказать ей помощь.

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