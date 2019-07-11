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11.07.2019 10:57
Рубрика: В мире

Рябков возмутился действиями Лондона в отношении иранского танкера

Текст: Александр Ленин
Действия Великобритании в Ормузском проливе возмутительны и могут привести к эскалации напряженности вокруг Ирана. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Дипломат уточнил, что Лондон пошел на незаконную акцию.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Ситуация очень тревожная. Мы убеждаемся в том, что, по сути дела, риски прямой конфронтации за последнее время настолько усилились, что прогнозировать дальнейшее развитие событий все сложнее", - заявил замминистра, которого цитирует ТАСС.

Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана

По словам Рябкова, в обострении ситуации заинтересован Вашингтон. Замглавы российского внешнеполитического ведомства призвал зарубежных партнеров сконцентрироваться на действиях, которые вели бы к разрядке обстановки в регионе.

Напомним, что 4 июля британские спецподразделения задержали иранский танкер Grace 1 под флагом Панамы у берегов Гибралтара. По версии Лондона, судно следовало с сырой нефтью на борту в Сирию в обход санкций Евросоюза.

Министр обороны ИРИ Амир Хатами обвинил Великобританию в пиратстве и подчеркнул, что Тегеран не будет мириться с подобными действиями. Иран в ответ на враждебные действия Лондона вызвал в МИД посла Великобритании.

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