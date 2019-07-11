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11.07.2019 08:28
Рубрика: В мире

Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык

Текст: Александр Ленин
Никита Потураев. Фото: www.facebook.com/nikita.poturaev Никита Потураев. Фото: www.facebook.com/nikita.poturaev
Никита Потураев. Фото: www.facebook.com/nikita.poturaev

Кандидат в депутаты Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" и советник президента Украины Никита Потураев предложил переименовать Россию в "Московию", а русский язык - в "российский". Очевидно, придумать что-то полезное и конструктивное в команде Владимира Зеленского накануне проведения выборов в местный парламент оказались не в состоянии.

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"Как филолог я хочу сказать, что безусловно "украинский русский" или "русский украинский" уже отличается от "русского русского", - подчеркнул Потураев в интервью телеканалу Ukrlife.TV.

Консультант уточнил, что южный диалект в русском языке всегда присутствовал и стоял особняком от наречий центральных регионов Советского Союза и России. "Мы должны его (русский язык - прим. "РГ") переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык (язык нацменьшинства - прим. "РГ"), а там российский", - отметил он.

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Одновременно советник Зеленского рекомендовал Россию переименовать в "Московию". "Можем вообще начать их на своих картах называть Московия. Что нам мешает?" - продолжил он. Политолог не стал сдерживать свои фантазии и сказал, что Россия, по сути, является "временно неподконтрольными КНР территориями".

Стоит пояснить, что Потураев уроженец Донецка, его родители продолжают жить в обстреливаемом городе, а он сам после 2014 года неоднократно использовал по отношению к землякам оскорбительные эпитеты в социальных сетях.

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