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11.07.2019 16:16
Рубрика: В мире

Советники Зеленского не скрывают своей русофобии

Текст: Павел Дульман
Падающие рейтинги партии "Слуга народа" (СН) заставляют президента Украины Владимира Зеленского вести себя активно. Вот краткое описание президентской среды: на пустом месте затеял отвратительную перепалку с мэром Борисполя, пообещав натравить на избранного жителями чиновника Службу безопасности (СБУ); подписал указ об открытии для туристов зоны вокруг Чернобыльской АЭС, и без того не первый десяток лет открытой, а также назвал зараженные радиацией районы - символом Украины; взобрался на купол Верховной Рады, чтобы записать очередной видеоролик - человека в костюме со смартфоном в вытянутой руке, очень похожего на президента, видели рядом с флагштоком сотни киевлян.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Соцсети Украины захлестнула кампания оскорблений в адрес Зеленского

Но не один Зеленский кует победу партии на парламентских выборах - советники президента и кандидаты из проходной части списка тоже стараются привлечь к себе внимание. Сложных вопросов экономики и социальной политики они в своих публичных проявлениях старательно избегают: тарифы, пенсии, социальное обеспечение, дороги, газовый транзит - обсуждение этих тем, как кажется, им запрещено партийным руководством. Тем более что политиков и экспертов, способных с цифрами в руках искать и находить решения этих проблем, на Украине остались считанные единицы, и все они представляют другие политические силы. Для выступлений "команде Зе" остается немудреный набор, унаследованный от Порошенко: евроатлантическая интеграция, "борьба с агрессором", отвлеченные рассуждения о богатом потенциале Украины, и для самых умных - гуманитарная повестка. В частности - проблема функционирования русского языка.

О том, что ни отменять дискриминационный языковой закон, ни, тем более, предоставлять русскому статус второго государственного, Зеленский и его ближайшие советники давали понять не раз - прямым текстом и экивоками. Но, наконец, в команде слуг народа нашелся человек, пошедший дальше остальных и сказавший новое слово. Консультант Зеленского "по политическим вопросам", и 97-й номер в партийном списке (что гарантирует на сегодня попадание в Раду - прим. "РГ") Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а Россию в "Московию". Об этом он на русском языке заявил в эфире местного сетевого телеканала UkrLife. Аргументация этого человека, представляющегося филологом, проста - "украинский русский" уже настолько отличается от литературной нормы, что пора дать ему новое название, не столь унизительное как "суржик". Но в его логике для этого нужно переименовать именно русский язык. Что касается переименования России, предложение не ново - "Московия" давно укрепилась в лексиконе местных неонацистов, это, как говорит Потураев, следует сделать в рамках создания "собственного дискурса".

Фото: kinopoisk.ru
Что сериал "Слуга народа" может рассказать о президенте Украины Зеленском

Для понимания того, откуда берутся такие "идеологи", рассмотрим биографию Потураева: он внук советского ученого-механика, ветерана войны, начинал корреспондентом на провинциальном телеканале в Днепропетровске, подвизался в рекламе и корпоративном пиаре, после 2014 года консультировал партию Игоря Коломойского "Укроп", теперь дает советы Зеленскому. Впрочем, этого явно недостаточно для понимания качества человеческого материала, льнущего к новому президенту. "Я лично готов стрелять в лоб, не в затылок, предателям Украины. Я лично готов затягивать на их шеях петли и вышибать из-под их ног табуреты", - писал он в 2014 году и тогда же в своем Facebook призывал публично рубить головы жителям Донбасса, не одобрившим государственный переворот, а трупы развешивать вдоль дорог. И это не самые болезненные фантазии будущего депутата Верховной Рады от "партии мира" Зеленского. Иными словами, перед нами иное издание грузинского журналиста Габунии, с поправкой разве что на возраст.

Заметим, что Потураев не первый, кто о русском языке и его носителях говорит языком ненависти. Пример здесь подает первый номер списка и глава партии "Слуги народа" Дмитрий Разумков: в начале недели он заявил, что будет публично говорить на русском, чтобы ни у кого не было желания защищать его права, и до тех пор, пока Крым и Донбасс снова не станут "украинскими". То есть, будет говорить из чувства протеста, с глубоким отвращением. Бесполезно искать логику и разум в этих высказываниях, можно уже сегодня признать: неспособность сделать жизнь украинцев мирной и зажиточной Зеленский и его команда будут компенсировать роликами с киевских крыш и русофобскими выходками.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Отношения России и Украины
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