Специалист расшифровала слова Меркель во время приступа дрожи

Глава немецкого правительства Ангела Меркель во время третьего приступа дрожи произносила фразу "Я справлюсь" ("Ich schaffe das" - прим. ред.). Об этом в интервью радиостанции Antenne Bayern сообщила специалист по чтению по губам Джудит Хартер.

Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине, когда они, стоя, слушали гимны стран. На видео, гуляющем в Сети, видно, что она шевелит губами. Позднее, комментируя свое состояние, канцлер заявила, что оснований беспокоиться по поводу ее здоровья нет, однако на следующей встрече с премьером Дании Метте Фредериксен гимн слушала уже сидя.

В последнее время Ангеле Меркель трижды становилось плохо на публике. В первый раз ее затрясло на церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Спустя несколько дней все повторилось на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Недомогание Меркель объясняет обезвоживанием.