Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье

Канцлер Германии Ангела Меркель, испытавшая очередной приступ сильной дрожи, призвала не беспокоиться об ее здоровье. Об этом глава правительства заявила после переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, во время встречи с которым и случился приступ.

"Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться", - цитирует Меркель RTL Online.

Представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, к которой журналисты также обратились с вопросом о состоянии здоровья канцлера, отметила, что глава правительства чувствует себя хорошо, и встреча с финским премьером прошла в плановом режиме. "Я осветила вопрос о состоянии здоровья канцлера настолько глубоко, как только могу и хочу это сделать", - подчеркнула Деммер.

Ранее журналисты заметили, что во время встречи с Риине Меркель неожиданно охватила сильная дрожь. Это уже третий подобный случай за последнее время, подобное происходило 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и 27 июня во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.