Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича

Соответствующее решение принял суд ЕС. В инстанции пришли к такому решению после рассмотрения жалоб бывших чиновников. С иском выступили Виктор Янукович, его сын Александр, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министр Сергей Арбузов, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем Пшонка, а также экс-глава администрации президента Андрей Клюев.

Ограничительные меры Евросоюза теперь не распространяются на обозначенных выше лиц, передает канал 24. Финансовые фонды указанных лиц будут разморожены.

В Киеве заявляют, что снятие Евросоюзом рестрикций никак не отразится на ходе расследования в отношении Виктора Януковича и его соратников.