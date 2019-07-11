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11.07.2019 18:06
Рубрика: Происшествия

У Абызова арестовали имущество более чем на 20 млрд рублей

Имущество бывшего министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова арестовали, сообщил его адвокат Сергей Дрозда в зале суда. Сумма арестованных активов оценивается в 20 млрд 629 млн 202 тыс. 478 рублей.

Сюда входят наличные денежные средства в различной валюте, найденные при обысках у Абызова, деньгах на его счетах и счетах его близких, недвижимости, акциях и других ценных бумагах. Ранее также были арестованы денежные средства Абызова на общую сумму порядка 9 млрд рублей, а также различное имущество.

Суд арестовал почти 122 млн евро на счетах экс-министра Абызова

Михаил Абызов подозревается в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его задержали 26 марта. По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество. Бывший министр и соучастники, обманув акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", похитил денежные средства компаний 4 млрд рублей, после чего вывел из за рубеж.

Вместе с ним по делу проходят еще пять человек: экс-директор "Сибэко" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший член совета директоров "Сибэко" Николай Степанов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков и экс-гендиректор "РЭС" Сергей Ильичев. Никто из фигурантов свою вину не признал.

Происшествия Правосудие Следствие Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова
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