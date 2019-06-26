Суд арестовал принадлежащие экс-министру Михаилу Абызову акции

Преображенский районный суд Москвы в среду на заседании арестовал более 1,6 тысяч акций, принадлежащих экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Бывшего чиновника, напомним, обвиняют в мошенничестве на 4 миллиарда рублей.

Следователь, ведущий дело в отношении бывшего министра, ходатайствовал перед судом об аресте 1667 акций АО "Промышленные технологии", принадлежащих Абызову. Номинальная стоимость одной указанной акции составляет 100 рублей. Защиты выступила против, указав, что аресту подлежит только имущество, полученное преступным путем. Однако суд ходатайство следствия удовлетворил.

Ранее суд Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте принадлежащих Абызову около 4,3 миллиона рублей, но оставил в силе решение нижестоящей инстанции об аресте 30 миллионов рублей на счету его сына Даниила в АО КБ "Интерпромбанк".

Напомним, днем ранее Мосгорсуд признал законным решение о продлении ареста Абызова на срок до 25 июля.

По версии следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. В итоге мошенническим путем были похищены 4 миллиарда рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. По данным СК, деньги в полном объеме были выведены за рубеж. Фигуранты дела отрицают вину и настаивают, что предметом уголовного дела стали гражданско-правовые отношения. Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям "участие в организованном преступном сообществе" и "мошенничество в особо крупном размере".