Экс-министр Абызов остается в СИЗО

Суд в постановлении о продлении ареста отметил, что следствие представило убедительные доказательства причастности Абызова к инкриминируемым ему преступлениям. Он сидит в следственном изоляторе и обвиняется в мошенничестве на 4 миллиарда рублей. По данным следственного ведомства, в 2011-2014 годах Абызов похитил эти деньги и вывел их за рубеж. А похитил он, как считает следствие, эти миллиарды у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети" - крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.
Экс-министр наотрез отказывается признать себя виновным. Кстати, он в этом уголовном деле не единственный фигурант. Также были арестованы предполагаемые его соучастники: председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, заместитель генерального директора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, бывший гендиректора группы Ru-com Николай Степанов, экс-глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев. Всем им предъявлены обвинения по статьям УК РФ за "участие в организованном преступном сообществе" и "мошенничество в особо крупном размере".
Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм: АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.
Однако обвиняемый в мошенничестве, готов возместить ущерб потерпевшей стороне. "Я готов компенсировать любой ущерб потерпевшей стороне, если такой ущерб будет установлен", - заявил обвиняемый.
В начале июня Мосгорсуд признал законным арест банковского счета сына экс-министра. Арест был наложен на 30 миллионов рублей, которые находятся на одном из счетов Даниила Абызова. До этого Басманный суд арестовал счета с более чем 437 миллионов рублей. Суд также арестовал два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве.
Мосгорсуд отменил решение райсуда об аресте более четырех миллионов рублей на счетах экс-министра Михаила Абызова. Материалы направлены на новое рассмотрение. Постановление касалось банковских счетов, на которых находится порядка 4,3 миллиона рублей.