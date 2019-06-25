Экс-министр Абызов остается в СИЗО

Мосгорсуд во вторник, 25 июня, со второго захода рассмотрел апелляционную жалобу на продление ареста бывшему министру Открытого правительства РФ Михаилу Абызову. Одновременно он признал законным продление срока ареста до 25 июля.

Суд в постановлении о продлении ареста отметил, что следствие представило убедительные доказательства причастности Абызова к инкриминируемым ему преступлениям. Он сидит в следственном изоляторе и обвиняется в мошенничестве на 4 миллиарда рублей. По данным следственного ведомства, в 2011-2014 годах Абызов похитил эти деньги и вывел их за рубеж. А похитил он, как считает следствие, эти миллиарды у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети" - крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.

Экс-министр наотрез отказывается признать себя виновным. Кстати, он в этом уголовном деле не единственный фигурант. Также были арестованы предполагаемые его соучастники: председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, заместитель генерального директора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, бывший гендиректора группы Ru-com Николай Степанов, экс-глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев. Всем им предъявлены обвинения по статьям УК РФ за "участие в организованном преступном сообществе" и "мошенничество в особо крупном размере".

Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм: АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

Однако обвиняемый в мошенничестве, готов возместить ущерб потерпевшей стороне. "Я готов компенсировать любой ущерб потерпевшей стороне, если такой ущерб будет установлен", - заявил обвиняемый.

В начале июня Мосгорсуд признал законным арест банковского счета сына экс-министра. Арест был наложен на 30 миллионов рублей, которые находятся на одном из счетов Даниила Абызова. До этого Басманный суд арестовал счета с более чем 437 миллионов рублей. Суд также арестовал два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве.

Мосгорсуд отменил решение райсуда об аресте более четырех миллионов рублей на счетах экс-министра Михаила Абызова. Материалы направлены на новое рассмотрение. Постановление касалось банковских счетов, на которых находится порядка 4,3 миллиона рублей.