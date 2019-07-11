Новости

Мария Захарова ответила на демарш относительно российских салютов 20:37
Путин и Зеленский провели первый телефонный разговор 20:36
Минтруд посчитал, насколько вырос прожиточный минимум 20:35
"Победа" отменила сбор за оплату картой при покупке билета в Сети 20:23
НИИ Рошаля: Избитая в Ингушетии девочка стала лучше есть 20:15
Стало известно, кто примет участие в телемосте Россия-Украина 20:10
В парламенте Севастополя прокомментировали отставку губернатора 20:10
Ксения Галецкая завоевала Гран-при детского конкурса в Витебске 20:02
Разгадана тайна гибели загадочной цивилизации анасази 20:00
Во Франции возбудили дело после эвтаназии парализованного мужчины 19:58
Умерла актриса из "Флиппера" и "Вилли Вонки" Денис Никерсон 19:50
Белгородская колония объявила в розыск двух осужденных 19:20
Зеленскому показали первого убитого из-за него мирного жителя 19:19
"Чернобль", "секс" и "Джекичан": самые популярные кинозапросы в Сети 19:10
В Орле сотрудница полиции получила срок за допущенное убийство 19:03
Министр внутренних дел Крыма освобожден от должности 18:57
Григорий Рапота посетил особую экономическую зону "Бремино-Орша" 18:46
УЕФА выплатит участникам Лиги чемпионов почти 2 миллиарда евро 18:45
Производителям плодово-ягодной продукции снизят НДС 18:40
Пожизненно осужденный маньяк-педофил из Тольятти запросил о свободе 18:37
Рапота: Работа в ОЭЗ "Бремино-Орша" определяет судьбу Союзного государства 18:37
В Италии высказались за преодоление антироссийских санкций 18:32
В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев 18:11
Канадский политик попала в скандал из-за подаренного черепа 18:11
В Сокольниках появится кинотелецентр 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
11.07.2019 19:58
Рубрика: В мире

Во Франции возбудили дело после эвтаназии парализованного мужчины

Текст: Александр Ленин

Во Франции возбудили дело после эвтаназии местного жителя. Венсан Ламбер более десяти лет находился в вегетативном состоянии после серьезного ДТП. Накануне было принято решение отключить мужчину от систем жизнеобеспечения.

С соответствующей просьбой обратилась его супруга, передает газета Le Figaro. Венсан Ламбер скончался 11 июля в больнице Реймса. Лечение пациента приостановили еще 2 июля.

Фото: depositphotos.com
В Бельгии медиков впервые обвинили в ошибочной эвтаназии

Родители Ламбера были против таких мер. Они ссылались на этические и религиозные нормы. Стороны не могли придти к единому знаменателю и решали вопрос через суд.

Ситуация в семье спровоцировала широкую дискуссию внутри Франции. Нашлись сочувствующие каждой из сторон. Одни говорили, что терапия - это мучение для пациента. Другие, в том числе истинные католики, пытались отстоять право человека на жизнь.

Примечательно, что на смерть Венсана Ламбера отреагировали даже в Ватикане. "Давайте не будем строить цивилизацию, которая уничтожает людей", - написал Папа римский Франциск в Twitter. Понтифик призвал ценить жизнь каждого человека.

Следователи намерены установить причины смерти Ламбера. Судмедэкспертам предстоит провести вскрытие. Кроме того, комиссия проверит медицинские документы на предмет соответствия существующим нормам их заполнения.

В мире Европа Франция Эвтаназия в России и в мире
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
Путин назначил Развожаева врио главы Севастополя
СК прокомментировал арест сотрудников таможни аэропорта Домодедово
Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича
Генконсул РФ рассказал подробности о гибели россиян в Греции