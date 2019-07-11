Во Франции возбудили дело после эвтаназии парализованного мужчины

Во Франции возбудили дело после эвтаназии местного жителя. Венсан Ламбер более десяти лет находился в вегетативном состоянии после серьезного ДТП. Накануне было принято решение отключить мужчину от систем жизнеобеспечения.

С соответствующей просьбой обратилась его супруга, передает газета Le Figaro. Венсан Ламбер скончался 11 июля в больнице Реймса. Лечение пациента приостановили еще 2 июля.

Родители Ламбера были против таких мер. Они ссылались на этические и религиозные нормы. Стороны не могли придти к единому знаменателю и решали вопрос через суд.

Ситуация в семье спровоцировала широкую дискуссию внутри Франции. Нашлись сочувствующие каждой из сторон. Одни говорили, что терапия - это мучение для пациента. Другие, в том числе истинные католики, пытались отстоять право человека на жизнь.

Примечательно, что на смерть Венсана Ламбера отреагировали даже в Ватикане. "Давайте не будем строить цивилизацию, которая уничтожает людей", - написал Папа римский Франциск в Twitter. Понтифик призвал ценить жизнь каждого человека.

Следователи намерены установить причины смерти Ламбера. Судмедэкспертам предстоит провести вскрытие. Кроме того, комиссия проверит медицинские документы на предмет соответствия существующим нормам их заполнения.