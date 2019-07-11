Володин: Идея о возврате курилок в аэропорты требует обоснования

При обсуждении порядка работы лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал якобы имевшее место решение Госдумы поддержать законопроект. Он призвал одуматься и не "работать на курительное лобби". Депутат призвал думских курильщиков стыдиться.

Вячеслав Володин подчеркнул, что Совет Госдумы "не принимал решения в поддержку данного законопроекта", а просто поставил его в повестку. Причем на такое место, что вряд ли рассмотрение состоится сегодня.

- Что касается приоритетов, то никаких решений политические фракции Госдумы по этому вопросу не принимали, - заверил глава палаты, указав, что "это вопрос, требующий обсуждения".

- Мы с вами не курим и другим не советуем, - добавил спикер . - А тот, кто увлекается этим и хочет отдельных курительных комнат, пускай обоснует.

Он призвал не ломать копья раньше времени и дождаться голосования, которое будет поименным. Причем с обязательной публикацией, анонсировал Володин.

Что касается курильщиков в Госдуме, то их, по наблюдениям спикера, все меньше. Он привел в пример своего первого заместителя Александра Жукова, который бросил вредную привычку и "не настаивает на курительной комнате".

Законопроект об отмене запрета на курительные комнаты в аэропортах внес в Госдуму в ноябре 2017 года депутат Сергей Боярский ("Единая Россия"). Он предложил вернуть курительные комнаты именно в транзитные зоны аэропортов.