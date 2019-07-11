Володин: Идея о возврате курилок в аэропорты требует обоснования

Новости

В Дагестане пограничники изъяли у браконьеров тонну осетров 15:03
Лучшие уральские разработки в сфере IT назвали на "Иннопроме" 15:00
Spiegel: Меркель на встрече с премьером Дании слушала гимны стран сидя 15:00
В Польше полиция разыскивает пропавшего российского мальчика 15:00
При пожаре у ТЭЦ в Мытищах погибла женщина 14:55
В Москве нашли фигурку из бивня мамонта и колонну 18 века 14:52
В Ленобласти спустили на воду траулер для мурманских рыбаков 14:50
В Москву прибудут мощи святых покровителей брака Петра и Февронии 14:47
Рядом с ТЭЦ в Мытищах загорелось еще одно здание 14:45
Поддержаны поправки о продаже единственного жилья без уплаты налога 14:45
Десять сотрудников таможни задержаны в Домодедово 14:41
Вице-мэр Оренбурга получил 2,5 года колонии 14:41
В Заполярье появятся 9 домов с погодной регулировкой отопления 14:32
В Сергиевом Посаде пройдет фестиваль восстановления города 14:31
На "Иннопроме" показали изделия из рыбьей кожи 14:24
На Кубани экс-подполковника ФСБ арестовали за "работу" в вузе 14:24
Число пострадавших при пожаре рядом с ТЭЦ возросло до 12 14:22
В Минкультуры Беларуси отметили высокий интерес к "Славянскому базару" 14:21
Дагестанские ополченцы получат ветеранский статус 14:10
Слабовидящий музыкант рассказал, как он сыграл на горящем пианино 14:10
На Урале построят современную молочную ферму 14:09
Вышел русский трейлер фильма "Офелия" по Шекспиру 14:06
Россия заложит две новые атомные подлодки 14:05
ТЭЦ в Мытищах из-за пожара снизила мощность 14:03
Установки контроля качества воздуха направлены в район пожара у ТЭЦ-27 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
11.07.2019 13:42
Рубрика: Власть

Володин: Идея о возврате курилок в аэропорты требует обоснования

Текст: Татьяна Замахина
В думской повестке сегодня резонансный законопроект о возвращении курилок в аэропорты. Фракции Госдумы не принимали консолидированных решений по поводу этой инициативы, она требует серьезного обоснования, заявил в начале пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: REUTERS
К чему приводит курение вейпов и кальянов

При обсуждении порядка работы лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал якобы имевшее место решение Госдумы поддержать законопроект. Он призвал одуматься и не "работать на курительное лобби". Депутат призвал думских курильщиков стыдиться.

Вячеслав Володин подчеркнул, что Совет Госдумы "не принимал решения в поддержку данного законопроекта", а просто поставил его в повестку. Причем на такое место, что вряд ли рассмотрение состоится сегодня.

- Что касается приоритетов, то никаких решений политические фракции Госдумы по этому вопросу не принимали, - заверил глава палаты, указав, что "это вопрос, требующий обсуждения".

- Мы с вами не курим и другим не советуем, - добавил спикер . - А тот, кто увлекается этим и хочет отдельных курительных комнат, пускай обоснует.

Он призвал не ломать копья раньше времени и дождаться голосования, которое будет поименным. Причем с обязательной публикацией, анонсировал Володин.

Фото: depositphotos.com
Для борьбы с курением предложено заменить картинки на сигаретных пачках

Что касается курильщиков в Госдуме, то их, по наблюдениям спикера, все меньше. Он привел в пример своего первого заместителя Александра Жукова, который бросил вредную привычку и "не настаивает на курительной комнате".

Законопроект об отмене запрета на курительные комнаты в аэропортах внес в Госдуму в ноябре 2017 года депутат Сергей Боярский ("Единая Россия"). Он предложил вернуть курительные комнаты именно в транзитные зоны аэропортов.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Алкоголь и табак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от Олимпиад
Следователи начали проверку после хлопка газа в жилом доме в Москве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык