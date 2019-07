Выпущена портативная консоль Nintendo Switch Lite. Чем она вас удивит

Компания Nintendo представила новую игровую консоль Switch Lite. Она поступит в продажу 20 сентября по рекомендованной розничной цене в 200 долларов.

Согласно заявлениям производителя, консоль станет по-настоящему портативной и удобной для игры вне дома, а также сможет умещаться в карман.

Исходя из меньших габаритов и позиционирования, Switch Lite уже не получится подключить к телевизору. Из библиотеки игр доступными будут только те, которые поддерживают портативный режим, такие как Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Odyssey и Legend of Zelda: Breath of the Wild. Для остальных проектов необходимо будет докупать дополнительные контроллеры от старшей версии - Joy-Con.

Кроме того, в новинке убраны инфракрасная камера движения и функция вибрации HD.

На выбор покупателям будут доступны три цвета корпуса: желтый, серый и бирюзовый.

Не секрет, что в России среди игровых консолей Nintendo занимает не первое место по популярности. В общественном транспорте, например, гораздо чаще можно встретить людей с устаревшими PSP и PS Vita, чем с актуальной Nintendo Switch. Возможно, доступное и портативное решение сможет исправить эту ситуацию.