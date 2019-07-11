Совсем недавно в подмосковном Ногинске прошли празднования по поводу 70-летнего юбилея местной женской баскетбольной команды, выступающей в Премьер-лиге. А в пятницу основателю клуба и ее нынешнему генеральному директору, заслуженному тренеру страны Давиду Яковлевичу Берлину исполняется 94 года.

В эту цифру очень трудно, почти нереально поверить людям, лично знающим баскетбольного мэтра. Он по-прежнему энергичен, деловит, сам водит машину, решает массу организационных вопросов для своей команды, принимает участие в делах детско-спортивной школы Ногинска, частый гость в офисе Российской федерации баскетбола. Он лично и его родной "Спартак" при поддержке правительства Московской области и министра спорта Подмосковья Романа Терюшкова организуют множество любительских турниров по новой олимпийской дисциплине "баскетбол 3х3" (стритбол).

В далеком 1949‑м, когда Берлин в режиме молодого энтузиаста тренировал неприметную институтскую команду, общество "Спартак" предложило ему стать наставником команд Московской области. С этого момента и началась удивительная история одного из самых титулованных женских клубов страны. "Красно-белые" прошли длинный путь от рядового коллектива чемпионата Центрального спортивного совета общества до участника высшей лиги первенства СССР, а в конце 1970-х - начале 1980-х наступил абсолютный расцвет команды. Непосредственно под руководством Берлина "Спартак" четырежды выигрывал престижный европейский Кубок Лилиан Ронкетти, а в 1978-м взял "золото" чемпионата Советского Союза, сенсационно одолев непобедимый прежде рижский ТТТ во главе с легендарной центровой Ульяной Семеновой.

Самые знаменитые воспитанницы Берлина как тренера - двукратные олимпийские чемпионки в составе сборной СССР Нелли Ферябникова, Ольга Сухарнова, Татьяна Надырова. Но знаменитый наставник никогда не жил воспоминаниями о прошлом. В труднейшие времена после распада Советского Союза благодаря своей гибкости, дипломатии и настойчивости в общении со спортивными руководителями разного ранга он сумел сохранить свое детище. Хотя даже такой гранд, как женский ЦСКА, канул в небытие. А ногинский "Спартак" сумел вернуться из второго дивизиона в Премьер-лигу и периодически представляет нашу страны в еврокубках, хотя и обладает скромными ресурсами.

Самые известные воспитанницы Берлина - двукратные олимпийские чемпионки Нелли Ферябникова, Ольга Сухарнова, Татьяна Надырова

Показательно, что Берлин всегда приветлив с журналистами, общаться с ним легко и очень интересно. Великолепный рассказчик может поведать множество самых удивительных баек, причем в самой неформальной обстановке. Давид Яковлевич постоянно хлопочет о своих игроках, решает вопросы с учебой, жилищные проблемы баскетболисток, а сам живет в скромной квартире на Ленинском проспекте, двери которой всегда открыты для гостей.

Самые известные воспитанницы Берлина - двукратные олимпийские чемпионки Нелли Ферябни­кова, Ольга Сухарнова, Татьяна Надырова

Тем временем

В Екатеринбурге прошел крупный международный объединенный турнир по "баскетболу 3х3". Женские соревнования на Урале имели статус этапа "Мировой серии". В составе нашей команды сыграли Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Александра Столяр и Ольга Фролкина. После успешного выступления на групповом этапе россиянки в плей-офф победили Чехию (15:9), Венгрию (13:7), но в финале уступили Франции - 14:15. В итоге у россиянок серебряные медали. Зато у мужчин на этапе категории "челленджер" главный приз достался нашей команде "Королев" (Алексей Жердев, Илья Карпенков, Сергей Кривых, Кирилл Писклов). В полуфинале разгромили китайский "Пекин" (22:7), в финале победили французский "Нант" (18:14).