Стало известно о первом мирном жителей Донбасса, убитом после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Так, в результате жестокого обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница.

"Владимир Зеленский, на этих кадрах - первый убитый при вашем президентстве житель Донбасса. Черный список начался", - написал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в социальных сетях. Свою публикацию он сопроводил видео, на котором запечатлена погибшая. Она получила смертельное ранение в сердце.

В последние дни ВСУ усилили обстрелы городов и сел Донбасса. По словам Сладкова, ВСУ только за сегодняшний день выпустили по территории ДНР около 300 снарядов, преимущественно калибром 120 мм. В результате действий украинских военных разрушено около двадцати домов.