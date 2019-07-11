ЖЗЛ выпустил книгу о московских коллекционерах

Новости

Мария Захарова ответила на демарш относительно российских салютов 20:37
Путин и Зеленский провели первый телефонный разговор 20:36
Минтруд посчитал, насколько вырос прожиточный минимум 20:35
"Победа" отменила сбор за оплату картой при покупке билета в Сети 20:23
НИИ Рошаля: Избитая в Ингушетии девочка стала лучше есть 20:15
Стало известно, кто примет участие в телемосте Россия-Украина 20:10
В парламенте Севастополя прокомментировали отставку губернатора 20:10
Ксения Галецкая завоевала Гран-при детского конкурса в Витебске 20:02
Разгадана тайна гибели загадочной цивилизации анасази 20:00
Во Франции возбудили дело после эвтаназии парализованного мужчины 19:58
Умерла актриса из "Флиппера" и "Вилли Вонки" Денис Никерсон 19:50
Белгородская колония объявила в розыск двух осужденных 19:20
Зеленскому показали первого убитого из-за него мирного жителя 19:19
"Чернобль", "секс" и "Джекичан": самые популярные кинозапросы в Сети 19:10
В Орле сотрудница полиции получила срок за допущенное убийство 19:03
Министр внутренних дел Крыма освобожден от должности 18:57
Григорий Рапота посетил особую экономическую зону "Бремино-Орша" 18:46
УЕФА выплатит участникам Лиги чемпионов почти 2 миллиарда евро 18:45
Производителям плодово-ягодной продукции снизят НДС 18:40
Пожизненно осужденный маньяк-педофил из Тольятти запросил о свободе 18:37
Рапота: Работа в ОЭЗ "Бремино-Орша" определяет судьбу Союзного государства 18:37
В Италии высказались за преодоление антироссийских санкций 18:32
В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев 18:11
Канадский политик попала в скандал из-за подаренного черепа 18:11
В Сокольниках появится кинотелецентр 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
11.07.2019 20:03
Рубрика: Культура

ЖЗЛ выпустил книгу о московских коллекционерах

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(7909)
"Московские коллекционеры. Три судьбы, три истории увлечений", Наталия Семенова, "Молодая гвардия", 2019

В Москве и Петербурге продолжают работу выставки-блокбастеры этого лета: в ГМИИ имени Пушкина это "Щукин. Биография коллекции" (число ее посетителей уже перевалило за 50 тысяч человек), а в Эрмитаже - "Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры".

В составлении книги автору помогали потомки коллекционеров.

Книгу, удивительно своевременно вышедшую в серии "ЖЗЛ", можно рассматривать как настоящий гид по одной из самых актуальных культурных тем. Только в руках вы будете держать не тоненький буклетик, а глубокое и подробное исследование. Причем интересно оно будет всем: и тем, кто уже побывал на выставках, и тем, кто только собирается, и даже тем, кто не собирается вовсе, потому что последние, прочитав и осознав масштабы представленного в залах, ринутся в музеи скорее.

Главных персонажей в книге трое: это Сергей Щукин, Иван Морозов (один из братьев-коллекционеров) и Илья Остроухов. "Наши герои были друг с другом знакомы и даже находились в дальнем, но родстве, что для московского купечества неудивительно", - с ходу выдает интересный факт автор. И признается: работать над изданием было непросто - от Щукина остались только письма Матиссу и открытки брату, от Морозова и того меньше - счета за картины. Более-менее внушительный архив обнаружился лишь у не столь известного Остроухова: более тысячи писем и черновиков, а еще всевозможные мелочи - вплоть до счетов на покупку кистей (собиратель и музеестроитель, по профессии он был художником) и букетов цветов.

Погрузиться в тему книга позволяет по полной. Начинается все с родословной "покровителей искусства", рассказывается об их личной жизни, приведены, конечно, и любопытные истории о том, как приобретался тот или иной шедевр. А приобретался он иногда, оказывается, до того мучительно! Потом нередко отторгался публикой, а бывало, что и самим коллекционером. "С картиной жить надо, чтобы понять ее. Год надо жить по меньшей мере. У меня самого бывает: иного художника несколько лет не признаешь. Потом открываются глаза", - рассказывал Щукин одному из корреспондентов. "Каждая его покупка была своего рода подвигом, связанным с мучительными колебаниями", - писал Александр Бенуа. Подвигом он назвал и покупку матиссовских "Танца" и "Музыки", которые доставили Щукину массу страданий и к которым он долгое время пытался привыкнуть.
Поэт Андрей Анпилов доверил "РГ" еще неизданный поэтический сборник

Подход Морозова был другим: он, наоборот, специально держал место, зная, какая картина должна появиться в собрании рано или поздно. Его называли "русским, который не торгуется". Своего любимого Сезанна он покупал несколько лет подряд, отдавая по 20-30 тысяч франков за каждое полотно, словом, был клиентом, о котором можно только мечтать. Щукин же слыл более прижимистым и деньгами предпочитал не сорить. Остроухов - фигура вообще иного типа. В отличие от тех, кто увлекся коллекционированием в зрелом возрасте, у него тяга к этому была в крови. При этом в молодости он, вспоминают современники, коллекционировал вообще без денег. Читаем: "У Остроухова был настоящий талант вытягивания этюдов и рисунков у друзей-художников". Через время глагол "выпросил" к нему применять перестали - все-таки он долгое время руководил Третьяковской галереей, что давало огромные возможности. А еще был всеяден: картины, фарфор, бронза, иконы...

Вообще книга ценна не только тем, что позволяет проследить историю нескольких собраний, но еще и тем, что показывает нам совершенно разных - и внешне, и по темпераменту, и по подходу к делу - людей, объединенных тем не менее одной и той же страстью.

Культура Литература Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
Путин назначил Развожаева врио главы Севастополя
СК прокомментировал арест сотрудников таможни аэропорта Домодедово
Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича
Генконсул РФ рассказал подробности о гибели россиян в Греции