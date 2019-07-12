"Большая семерка" раскритиковала законопроект Зеленского о люстрации

Послы стран "Большой семерки" в своем заявлении в Twitter раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского по которому Петр Порошенко и его команда могут попасть под люстрацию.

Послы указали, что политическая ротация является нормой в демократических странах, и предостерегли от попыток накладывать запреты на любых участников законодательного процесса.

Дипломаты назвали стремление новой президентской команды привлечь к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением правильным шагом. "В тоже время, по нашему убеждению, сегодняшняя ситуация в Украине не сравнивается с той, что имела место после Революции достоинства", - говорится в заявлении.

Ранее президент Украины внес в Верховную раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно очистки власти". Документ предполагает люстрацию всех лиц, которые с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, министров, председателя Верховной рады, генпрокурора, секретаря СНБО и руководителей оборонных предприятий, глав Службы безопасности, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Государственной фискальной службы и таможни, Службы внешней разведки, Министерства внутренних дел.

По словам Зеленского, эта инициатива дает только общественную оценку деятельности упомянутых лиц, а также выразил уверенность, что в будущем они получат и справедливую юридическую оценку.