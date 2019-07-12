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12.07.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Будет ли дальше расти курс рубля

Текст: Роман Маркелов
Российская валюта за последние два дня вернулась к достаточно комфортным уровням в районе 63 рублей за доллар и 71 рубля в паре с евро. Дальнейшие перспективы рубля аналитики видят по-разному.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Серьезную поддержку рублю и всему блоку валют развивающихся стран оказала довольно мягкая риторика главы ФРС США Джерома Пауэлла в среду во время его выступления с докладом по монетарной политике в конгрессе США, после которого снижение процентной ставки ФРС на июльском заседании практически не вызывает сомнений, отмечает аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов. Поддержку российской валюте также оказывает позитивная динамика нефтяных цен, добавляет он. Также, по его словам, по-прежнему высок интерес иностранных инвесторов к российским активам.

Фото: iStock
Курс доллара просел ниже отметки 63 рубля

Продление сделки ОПЕК+ на прошлой неделе и отсутствие эскалации торговой войны являются необходимыми условиями для закрепления курса российской валюты на комфортных уровнях в районе 63-63,5 рубля в паре с долларом, напоминает Жирнов. Кроме того, в пользу рубля в ближайшее время продолжит играть фактор снижения ставки ФРС. Таким образом, ближайшие перспективы российской валюты выглядят достаточно оптимистично, а в конце года курс может составить 62,5 рубля за доллар, допускает аналитик. Тем не менее, отметим, что локально в августе давление на рубль может несколько возрасти в связи с обратной конвертацией дивидендов, выплаченных в конце июля-начале августа, подчеркивает Жирнов.

При этом текущие данные по платежному балансу укрепляют негативные ожидания по рублю на следующее полугодие, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Основные факторы риска, которые могут реализоваться - дальнейшее сокращение сальдо текущего счета под действием сезонности, снижение притока нерезидентского капитала, возврат прочих секторов от привлечения к более привычному вывозу капитала", - перечисляют они. На этом фоне, в зависимости внешней конъюнктуры можно ожидать, что курс рубля во втором полугодии будет находиться вблизи 65 рублей за доллар, полагают аналитики банка.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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