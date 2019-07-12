Что подарит зрителям День Союзного государства на "Славянском базаре"

Поистине неординарным мероприятием, которое десятилетиями обогащает культурную жизнь многих стран, вносит весомый вклад в укрепление международного гуманитарного сотрудничества, охарактеризовал масштабный парад культуры и искусства в просветленном Витебске президент России Владимир Путин. Приветствие участникам и гостям XXVIII Международного театрального форума искусств российского руководителя зачитала на церемонии открытия театрального форума вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Витебский край славится творческими традициями, атмосферой дружбы и созидания. Об этом можно судить и по обширной программе, подготовленной ко Дню Союзного государства, который расцветил сегодня старинный город. Этот день дружбы, как его еще именуют организаторы фестиваля, напоминает по форме сообщающиеся сосуды и формируется из официальных мероприятий и культурных проектов.

Программа дня, информирует БЕЛТА, включает церемонию возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, ветеранов и подпольщиков области. А затем в Художественном музее пройдет целая серия презентаций выставочных проектов. Организаторы советуют не упустить уникальный шанс увидеть и реплику Большой императорской короны, которую специально на один день доставят в областной центр. В дни фестиваля здесь можно будет познакомиться с тонкой искусной работой мастеров по эмалевой росписи металлических украшений "Ростовская финифть", сравнить разные образы Александра Невского в художественном творчестве.

Музей-усадьба "Здравнево" станет сегодня плацдармом для участников медиасессии "Союзное государство: как передать культурный код молодежи". Речь пойдет о сохранении исторического наследия, общего культурного пространства двух братских народов. Поводом для мозгового штурма интеллектуалов решено рассмотреть наследие Ильи Репина, 175 лет со дня рождения которого отмечается в этом году.

А основой гала-концерта, приуроченного к 20-летию подписания договора о создании Союзного государства, который традиционно венчает программу дня дружбы, в этом году, как уже анонсировал "СОЮЗ", будет празднование 50-летия творческой деятельности ансамбля "Песняры". Поздравлять юбиляров на сцену летнего амфитеатра выйдут Петр Елфимов и Варвара, Анатолий Кашепаров и этнотрио "Троица", NaviBand и группа "Сопрано Турецкого". С сольной программой на основной концертной площадке появится и преданный друг форума Валерий Леонтьев.

Одновременно на сцене концертного зала "Витебск" фанаты ожидают Ирину Дорофееву, чья творческая судьба неразрывно связана с фестивалем, и Александра Панайотова. Театралов в пятничный вечер приглашает драматический театр на Васильевском. Он привез гоголевскую комедию "Женитьба", которую покажет на сцене академического драмтеатра.

"Фестиваль без границ" собирает сегодня и поклонников народного искусства в областной филармонии на программу "Сибирский перепляс" в исполнении Омского русского народного хора. А чуть подальше, в "Кукольном квартале", белорусский театр "Лялька" покажет хеппенинг для детей и взрослых "Приручить дракона", философскую притчу "Дюймовочка" и поучительный сказ "Шиш, или как мужик с царем поссорился".

С утра пораньше уже заявил о себе птичьими трелями и международный конкурс мастеров народных художественных ремесел по традиционной свистульке. Целый день не будет смолкать музыка народного базара на фестивальных улицах города. Представления IV феста уличного искусства "На семи ветрах", в котором участвуют танцоры и музыканты, художники и театральные актеры, пройдут у Пушкинского моста и возле центра современного искусства.

XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" продлится до 15 июля. Правда, дополнительные мероприятия запланированы и на 16 и 17 июля, уточняет агентство.