Депутаты предложили давать 30 дней на уплату штрафа со скидкой

Группа депутатов предложила увеличить срок на уплату штрафа с 50-процентной скидкой. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Напомним, что сейчас, согласно части 1.3 статьи 32.2 Кодекса об административных правонарушениях, за большинство нарушений правил дорожного движения, не представляющих большую общественную опасность, административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления.

Однако, как считает один из авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, этого срока недостаточно, чтобы соблюсти права граждан.

- В ряде случаев установленный двадцатидневный срок оплаты административного штрафа со скидкой является недостаточным, - заявил депутат. - Например, вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе. Поэтому ЛДПР предлагает законодательно увеличить до тридцати дней срок, в течение которого можно уплатить административный штраф за нарушение Правил дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа. Инициатива направлена на совершенствование механизмов взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.

Напомним, что возможность уплаты половины штрафа была введена для того, чтобы заинтересовать граждан самим отслеживать свои штрафы и вовремя их оплачивать. И именно поэтому отсчет установлен не с момента получения "письма счастья", а с момента оформления постановления. Благо, для возможности отслеживания штрафов есть многочисленные ресурсы, начиная с сайта ГИБДД, портала Госуслуги и заканчивая всеми остальными сервисами по предоставлению услуг населению.

Но и таких возможностей для водителей оказалось недостаточно. В связи с тем, что "письмо счастья" могло задержаться в пути, а наличие штрафа водитель не проверил, то 20-дневный срок он мог пропустить. Поэтому сначала Конституционный суд принял решение о возможности восстановления пропущенного срока, а затем была внесена соответствующая поправка в КоАП.

Так что теперь любой водитель, получивший "письмо счастья" с опозданием, может обратиться к тому, кто вынес постановление для восстановления пропущенного не по его вине срока уплаты половины штрафа.

При наличии такой возможности не совсем понятно, зачем еще больше растягивать этот срок.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предлагал отсчитывать 20 дней на уплату половины штрафа не с момента вынесения постановления, а с момента вступления его в силу.

Напомним, что сейчас постановление вступает в силу через 10 дней после его получения. Эти десять дней даются на его обжалование. В течение 60 дней после вступления в силу водитель должен оплатить штраф. Через 70 дней штраф считается неоплаченным и к водителю могут быть применены другие меры.

Так вот 20 дней на льготную оплату с момента вынесения постановления введено еще и для тех, кто не собирается обжаловать штраф. Раньше предполагалось сделать так, чтобы не отправлять копию постановления по почте тем, кто добровольно оплатил штраф. Но эта идея пока не реализована.

Однако если льготный период начать исчислять с момента получения постановления, то это будет рай для сутяжников. Обжаловаться будет большинство постановлений. Они не будут вступать в силу, а хитрые водители платить штрафы.

Так что это предложение тоже вряд ли пройдет.