Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора "Рустави 2"

Виноделы Кахетии провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

В руках перекрывших дорогу у Гомборского перевала митингующих были плакаты с надписью "Гварамия, уходи!"

Возмущение виноделов вызвали слова гендиректора канала по поводу возможного запрета ввоза грузинских вин и минеральной воды в Россию. Гварамия заявил, что "плевать хотел на этот экспорт" и пожаловался на запрет его каналу "свободно выражать мысли".

7 июля в эфир на телеканале "Рустави 2" вышла авторская программа Георгия Габуния, в которой он нецензурно отозвался о президенте России Владимире Путине. Вскоре несколько сотен жителей Тбилиси собрались возле здания телеканала и потребовали уволить журналиста и гендиректора телеканала. Выступление Габуния резко осудили президент и премьер Грузии, в России выходку осудили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вечером 8 июля Габуния отстранили от работы.