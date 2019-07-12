Юрия Шатунова прооперируют еще раз

45-летнему экс-вокалисту проекта "Ласковый май" предстоит повторная операция.

Напомним этапы: музыканта увезла "скорая" перед концертом в Новороссийске, а после он был госпитализирован и прооперирован в Москве. Но этим дело не ограничивается.

Поскольку в последнее время Шатунов выступал исключительно на обезболивающих и антибиотиках, артисту предстоит еще одно оперативное вмешательство - лекарства уже не помогают.

Как рассказал KP.RU продюсер и создатель "Ласкового мая" Андрей Разин, как только отек после первой операции у Юрия спадет, ему будет сделана еще одна.

Новое хирургической вмешательство связано со стоматологией - из-за воспаления канала.

"Надеюсь, что эта операция пройдет хорошо", - оптимистично заключил продюсер.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в Кумертау, Башкирская АССР. После "Ласкового мая" выпустил восемь альбомов. Последний - в прошлом году. Снялся в ситкоме "Счастливы вместе".