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12.07.2019 15:00
Рубрика: Культура

В уничтожении цивилизации острова Мальта обвинили облако

Текст: Денис Передельский
Фото: The EU Research & Innovation Magazine Фото: The EU Research & Innovation Magazine
Фото: The EU Research & Innovation Magazine

Межведомственная команда ученых разгадала многолетнюю тайну исчезновения древней цивилизации, которая просуществовала более тысячи лет на острове Мальта, а затем была уничтожена в течение двух поколений.

Как сообщает Phys.org, исследователи проанализировали пыльцу растений, найденную глубоко в земле, а также древнюю ДНК из черепов и костей.

Фото: Kevin Webb/NHM Image Resources/Natural History Museum
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Речь идет о таинственной храмовой цивилизации, которая появилась на острове Мальта почти 6000 лет назад. Она насчитывала несколько тысяч человек, но плотность населения на острове тогда была значительно выше, чем на материке.

Эти люди построили очень сложные храмовые комплексы. Их сооружения вообще являются одними из самых ранних отдельно стоящих зданий на планете. Около 2350 года до н.э. эта цивилизация таинственно исчезла.

Группа под руководством профессора Кэролайн Мэлоун из Королевского университета в Белфасте установила, что одной из причин краха стало истощение природных ресурсов.

Анализ останков показал, что между 2600 и 2400 годами до н.э. половину умерших на острове составляли дети. Кроме того, при раскопках были обнаружены останки мигрантов - людей, прибывших из Азии и Африки. Возможно, они принесли с собой новые для островитян болезни.

Решающим ударом, вероятно, стала неизвестная катастрофа, произошедшая около 2350 года до н.э. Анализ колец деревьев показал, что тогда весь регион пострадал от мощного климатического явления - возможно, это было пылевое облако, сформированное при извержении вулкана.

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